Românii cu rate sunt vizați! Ce se întâmplă cu IRCC. Anunțul făcut de purtătorul de cuvânt al BNR

Încă de la începutul anului, românii se confruntă cu scumpiri în lanț. Utilitățile, produsele alimentare de bază sau ratele de la bănci, toate acestea au suferit modificări de preț. Mulți români au de plătit, lunar, rate la bancă. Ce se va întâmpla cu IRCC până la finalul anului? Anunțul făcut de Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.

Încă de la începutul anului 2022, românii se confruntă cu scumpiri în lanț. Fie că este vorba despre alimente, fie că sunt utilitățile, cetățenii sunt nevoiți, acum, să scoată mai mulți bani din buzunar, lunar. Rata inflației staționează la 15%, iar dobânda-cheie a fost majorată de BNR la 5,5%. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a explicat ce se va întâmpla cu ratele românilor în perioada următoare.

„Creșterea dobânzii-cheie cu 0 75 % a fost cumva pusă în preț înainte, de către bănci, atunci când au codat ROBOR-ul. Mai mult decât atât, ele au considerat că Banca Centrală va crește dobânda-cheie cu un punct. Părea la un moment dat că e nevoie de un punct procentual de creștere, de vreme ce inflația ar fi continuat să crească, dar estimarea BNR este că suntem pe un platou de inflație. Undeva în jurul acestei valori de 15 % va evolua inflația o perioadă de timp. Şi ultimele date de inflație, confirmă că suntem pe acest platou”, a spus Dan Suciu.

Cât despre rate, purtătorul de cuvânt al BNR a transmis faptul că majorarea de dobândă de săpătmâna trecută se află, deja, în preț, iar indicele ROBOR a scăzut.

„În ceea ce privește ratele, această majorare de dobândă de săptămâna trecută a fost pusă deja în preț. De altfel, am văzut că ROBOR n-a mai crescut tocmai pentru că a văzut decizia băncii de politică monetară. Băncile au văzut decizia de politică monetară și, în consecință, au chiar scăzut ROBOR-ul, de vreme ce ROBOR-ul la 3 luni – pentru că aicea e discuția, nu la celelalte scadențe, pentru că, în mare, parte dintre ele sunt bine cotate – a scăzut sub pragul de 8 %, tocmai pentru că am avut această decizie de politică monetară și această prognoză de inflație”, a mai precizat Dan Suciu, la Antena 3.

Ce se întâmplă cu IRCC

În plus, la final de an, IRCC-ul (Indicele de referință pentru creditele consumatorilor) va trece de 5%: „Poate că în aceast în trimestrul al treilea ne așteptăm să coboare acest ritm, pentru că într-adevăr au fost creșteri semnificative de dobândă, dar în trimestrul doi unde avem datele bine conturate, nu, n-am avut o scădere a ritmului de creditare. Dimpotrivă, a fost un ritm foarte crescut de creditare, semn că oamenii consideră că pot duce aceste dobânzi mai departe.

Sigur, ei s-au împrumutat pe IRCC, nu pe ROBOR, care are alte componente și este mult mai scăzut și în consecință, rata a fost la debutul perioadei de plată ceva mai scăzută.

Dar cred că mesajul și al dumneavoastră, și al nostru, și al băncilor a fost unul clar: și IRCC-ul va crește, că n-are cum să rămână aici. Știm datele pentru trimestrul următor – 4 și ceva la sută, urmează să crească și peste această cifră. Încă n-avem toate datele, dar cred la final de an, IRCC-ul va fi de peste 5%”.