Românii nu se vor mai putea angaja la stat?! Decizie de ultimă oră anunțată de la Guvern

Criza financiară europeană afectează tot mai mult țara noastră. Guvernanții sunt gata să ia mai multe decizii radicale pentru a stopa deficitul bugetar al României. Pe fondul acestei situații, Premierul Nicolae Ciucă le-a cerut miniștrilor să întocmească cât mai rapid un plan pentru micșorarea cheltuielilor. Șeful Guvernului a vorbit și despre eventuala sistare a angajărilor la stat. Ciucă a admis că o astfel de măsură ar putea fi luată în urma analizei finale și doar dacă este imperios necesară. Citește în continuare toate detaliile.

Problemele apărute la nivel european în urma inflației și a războiului din Ucraina nu mai sunt o noutate pentru nimeni. Din păcate, țara noastră este tot mai afectată de criză, aceasta fiind resimțită de fiecare cetățean. Pe fondul acestei situații delicate, Guvernul vrea să intervină la timp pentru a evita eventuale probleme mai grave.

Nicolae Ciucă a vorbit despre sistarea angajărilor la stat. Ce hotărâre a luat șeful Guvernului

Premierul Nicolae Ciucă le-a cerut miniștrilor să întocmească până miercuri un plan pertinent pentru reducerea cheltuielilor, iar instituțiilor să realizeze o colectare așa cum a fost planificată.

Șeful Guvernului a vorbit cu acest prilej și despre eventuala sistare a angajărilor la stat. În ciuda faptului că nu dorește să creeze panică printre oameni, Ciucă a admis că o decizie în acest sens ar putea fi luată dacă analiza Guvernului va arăta că este absolut necesară. În plus, o eventuală astfel de măsură va fi discutată în coaliţie şi asumată la nivel guvernamental.

„În anul 2022 discutăm de o diferenţă de locuri de muncă în plus, la nivelul instituţiilor statului, de aproximativ 17.774….Toate acestea s-au întâmplat prin angajările care s-au făcut la nivelul Ministerului Educaţiei, am discutat despre programul Creşe şi Grădiniţe şi a fost nevoie să încadrăm cu personal. La nivelul Ministerului afaceriloir Interne, peste 5.000 de angajaţi (..) discutăm de Ministerul Fondurilor europene, pentru că a trebuit să ne mărim aparatul administrativ, să fim în măsură să gestionăm fondurile alocate României şi s-a dovedit că a fost o măsură bună pentru că am reuşit să absorbim 11,3 miliarde de euro şi desigur la celelalte ministere, doar că cifrele au fost mici. Totodată, a fost o măsură prin care am stopat angajările la nivelul fiecărei instituţii, lăsând totuşi posibilitatea ca în funcţie de nevoi, prin memorandum, pentru că aşa s-au angajat acele funcţii, să crească angajările în anumite ministere. Dacă în urma analizei de acum pe care o vom face la Guvern, vom ajunge la concluzia că este necesară o astfel de măsură, o discutăm în coaliţie şi o asumăm şi la nivel guvernamental”, a declarat Nicolae Ciucă.

