Romanița Iovan a vorbit despre nunta cu Iulian Gogan! Motivul pentru care ține lângă ea un bărbat mai tânăr

Sunt împreună de mai bine de 10 ani, iar rudele și apropiații se întreabă dacă nu cumva bat clopote de nuntă! Ei bine, recent, celebra creatoare de modă a răspuns la câteva întrebări despre viața privată și, inclusiv, despre cea alături de logodnicul ei, avocatul Iulian Gogan.



În vârstă de 53 de ani, Romanița Iovan a dezvăluit în cadrul unui interviu că atât ea, cât și partenerul ei se simt foarte bine așa și nu au planuri de nuntă. Iulian Gogan este cu 10 ani mai mic decât ea. În timpul mărturisirilor, creatoarea de modă a subliniat că amândoi sunt surprinși că relația lor a trecut atât de bine testul timpului.

„S-au împlinit 10 ani de când suntem împreună, este cea mai longevivă relaţie cu un bărbat pe care am avut-o până acum şi chiar dacă nu ne-am dat şanse, eu una nu, şi poate nici el, acestei relaţii tocmai pentru că era diferenţă de vârstă, diferenţă de culturi, diferenţă de mediu… Lucrurile au funcţionat mai bine decât ne-am fi aşteptat. Și uite că aș putea concluziona că nu contează diferența de vârstă până la urmă.



Este nemaipomenit când cel de lângă tine îți spune: «Te iubesc» și după 10 ani la fel cum ți-a spus acum 10 ani. Nu ne gândim la căsătorie pentru că ne e foarte bine aşa. Adică, nu cred că ne-ar lega mai mult decât suntem legați deja un act oficial„, a spus Romanița Iovan în cadrul emisiunii „Star Matinal de Weekend”.

La un moment dat, Romanița Iovan a subliniat că nu își dorește să își facă operații estetice.

„Fiecare etapă a vieții mele a avut momentele de fericire și momentele de tristețe. Mi-am propus de la începutul anului să îmi schimb viața sau, mai bine zis, să îmi iau viața înapoi. Am început să renunț la activitățile care mă țineau captivă îin propria viață și mă ocup mai mult de mine personal și de familia mea. Adică am zis că în a doua parte a vieții mele, în anul 2018 – deci anul acesta voi implini 54 de ani, iar target-ul fiului meu pentru vârsta mea este de 100 de ani. Și am considerat că mai am jumătate din viață, jumătate pe care mi-o voi petrece într-un stil de fericire maximă.

Cee ace știam noi despre vârste nu mai este adevărat (…). Bătrânețea vine după 80 de ani, iar stilul de viață sănătos cred că își pune amprenta pe mine. Nu am avut niciodată intenția și sper să nu o am vreodată de a-mi interveni cu tot felul de operații sau ceva de genul ăsta. Deci, vreau să îmi trăiesc vârsta frumos.”, a mai declarat creatoarea de modă la aceeași emisiune TV.

Trucurile de frumusețe folosite de Romanița Iovan

Celebra vedetă a mărturisit în urmă cu un an la o emisiune TV că are câteva secrete de frumusețe de la care nu se abate niciodată. Ea doarme opt ore pe noapte şi face sport în fiecare zi timp de o jumătate de oră. Printre exerciţiile pe care le face se numără 1.000 de abdomene.

În fiecare dimineață bea apă cu busuioc.

„(…). Am un obicei, care e foarte simplu de urmat: dintr-un ghiveci cu busuioc care e foarte ușor de păstrat… şi iei de acolo 3-4 frunze. În fiecare seară poţi să pui o carafă cu apă plată, frunzele de busuioc, un bănuţ de argint, un inel de argint, o linguriţă de argint ca să purifice apa şi să o bei a doua zi pe stomacul gol. O cantitate de 750 de mililitri – face bine şi la digestie şi e un leac pe care eu l-am aflat după ce am auzit povestea unei doamne care are acum 80 de ani, îl face de la 50 şi acum arată cam ca la 60. (…).”, a povestit Romaniţa Iovan în cadrul unei emisiuni TV pe 19 iulie 2017.

Romanița Iovan s-a născut pe 3 octombrie 1964, în București. Ea este o creatoare de modă și femeie de afaceri. S-a lansat ca manechin și fotomodel la centrul de creație UCECOM. În 2003 , Romaniţa s-a căsătorit cu Adrian de care ulterior, a divorţat. Adrian Iovan a murit la 20 ianuarie 2014 ca urmare a unui acccidentul aviatic. Din mariajul cu regretatul pilot, a rezultat Albert. Băiatul creatoarei de modă şi a lui Adrian Iovan s-a născut în ziua în care Romaniţa a împlinit 42 de ani.

Creatoarea de modă trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de Iulian Gogan de mai bine de 10 ani. Acesra are şi el un băiat dintr-o relaţie anterioară. Romaniţa Iovan şi Iulian Gogan sunt logodiţi.