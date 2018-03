Un lider interlop foarte cunoscut în România a povestit, cu lux de amănunte, cum a scăpat cu viață din două tentative de asasinat puse la cale de doi dintre cei mai periculoși mafioți români. Este vorba de sibianul Dorel Hanea și de dâmbovițeanul Florin Ghenosu. Primul care a încercat să-l omoare a fost Hanea, însă atacul s-a terminat prost pentru el. Unul dintre locotenenții lui Hanea a rămas fără un picior. La rândul său, Ghenosu a tocmit un puști care trebuia să-l împuște pe stradă, în văzul tuturor. Și de această dată bărbatul a avut zile. CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din România, vă prezintă întreaga poveste uluitoare.



Marian Tudorache, zis Becu, din Târgoviște, a plecat în Spania în urmă cu aproximativ 12 ani. Respectat în lumea interlopă dâmbovițeană, dar nu numai, Becu avea să se impună și pe străzile din Madrid. Acolo a intrat în conflict cu liderii unor grupări românești specializate în proxenetism. Bătăile de stradă i-au adus, însă, pe lângă respect, și mulți dușmani, extrem de periculoși. Mai exact, gruparea condusă de Ioan Clămparu, sau „Ion de la Madrid”, așa cum mai era cunoscut în mediile infracționale românești.

(VEZI AICI: CANCAN.RO ARE DOVEZI DESPRE FINANȚAREA CLANURILOR DE LA BUCUREȘTI)

Ca urmare, în 2014, sibianul Dorel Hanea, mâna dreaptă a lui Clămparu, care era în același timp și finul temutului infractor din Bacău, a pus la cale asasinarea lui Marian Tudorache. Hanea a făcut rost de un dispozitiv exploziv pe care l-a montat pe o mașinuță teleghidată. ”Jucăria” trebuia direcționată sub mașina lui Becu în momentul în care acesta se urca la volan și pleca din parcare. Crima la comandă a eșuat, însă, lamentabil. Unul dintre oamenii de încredere ai lui Hanea, desemnat să comită atacul, a încurcat, de emoție, butoanele de la telecomandă, iar bomba a explodat în mașina lui!

Locotenentul lui Clămparu a fost găsit mort

“Patru inși au vrut să mă omoare. Au pus o bombă pe o mașină teleghidată și au vrut să mi-o bage sub mașină. În momentul în care a vrut să mi-o pună mie, unuia dintre ei i-a bușit mașinuța la el în mașină… I-a tăiat piciorul drept, trei degete și i-a spart toată burta”, a povestit Marian Tudorache. Câteva zile mai târziu, după ce și-a revenit din comă, bărbatul rănit a fost interogat de poliția spaniolă. Ulterior, a fost arestat tot grupul care a participat la tentativa de asasinat.

(CITEȘTE ȘI: Salam, ”feliat” de interlopi!)

O lună mai târziu, „creierul” atacului, Dorel Hanea, avea să fie găsit mort într-o cameră de hotel din Mexic. „Toată lumea a crezut că eu l-am omorât. Dar eu niciodată nu mi-am dorit să fiu șef. Doar am ajutat lumea din jurul meu”, a spus Becu pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Marian Tudorache a explicat unul dintre motivele pentru care a intrat în conflict cu omul lui Clămparu. Și anume că Hanea, care ajunsese să se creadă mai presus de oricine, avea pretenția să fie respectat și ascultat ca șef absolut.

A refuzat să fie martor sub acoperire

Odată stins conflictul cu finul lui Ioan Clămparu, Becu a trăit în Spania o perioadă de liniște. Aceasta a durat, însă, până anul trecut, când a fost chemat în țară de DIICOT Pitești. A dat o declarație în calitate de martor într-un dosar de proxenetism. Din acest moment, viața lui Becu avea să intre pe un făgaș nebănuit. Fără să fie cunoscut cu antecedente penale, Marian Tudorache s-a trezit, în scurt timp, din martor, inculpat. Ajuns pe mâna procurorului Ilie Ghidoveanu, din cadrul DIICOT Dâmbovița, Tudorache susține că a devenit ținta unui șir nesfârșit de abuzuri. Acestea ar fi fost generate de refuzul său categoric de a accepta calitatea de martor sub acoperire în dosare despre care nu avea habar.

Vorbind despre presupusele abuzuri ale procurorilor, Becu spune că locuința sa a făcut obiectul unei descinderi în forță a mascaților, cu toate că se afla sub control judiciar. Chiar ar fi fost bătut în fața fiicei sale în vârstă de 12 ani. În plus, atunci când a eliberat mandatul de percheziție, judecătorul nu ar fi stabilit, în mod riguros, ce are voie să caute procurorul în locuință, așa cum cere legea.

(VEZI ȘI: Unul dintre cei mai temuţi interlopi din România s-a ”pensionat”)

Spune că Ghenosu voia să-l împuște pe stradă

În timpul cercetărilor, procurorul Ghidoveanu avea să-i dea lui Becu o veste-șoc. Omul a aflat de la anchetator că există informații potrivit cărora Forin Ghenosu a plănuit să-l asasineze pe stradă! Crima trebuia comisă cu un pistol de către un puștan care, în schimb, urma să primească de la șeful său un apartament.

Legat de această poveste, bărbatul spune că nu a înțelege de ce Ghenosu ar fi pus la cale o asemenea faptă. Becu își amintește că acesta l-a chemat, la un moment dat, la Ploiești, pentru “o discuție”, dar a refuzat întâlnirea.

În aceste condiții, Becu și-a căutat de lucru într-un alt oraș, pentru a pleca din Târgoviște. Acolo, Ghenosu ar deține controlul absolut al lumii interlope.

În cele din urmă, Becu a rămas și fără familie. A divorțat de soție la notar și a fost lăsat de procuror să plece la Pitești, unde se simte la adăpost. Chiar și așa, anchetatorii nu i-ar permite să revină în Târgoviște pentru a-și vedea fetița rămasă în grija mamei. Becu consideră, de asemenea, că ar fi vorba de o altă formă de abuz îndreptat împotriva lui.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)