Rona Hartner, adevărul din spatele divorțului de Herve Camilleri: „Am știut că nu vom rezista împreună „

Trei ani s-a iubit Rona Hartner cu Herve Camillieri, însă dragostea pe care și-o poartă nu a fost suficientă pentru ca relația să funcționeze. La nici un an și jumătate de când și-au jurat credință în fața lui Dumnezeu, artista și soțul ei au decis să divorțeze. Rona și-a deschis sufletul și a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre adevăratul motiv de la baza destrămării căsniciei sale.

Din dorința de a-și întemeia o familie, Rona Hartner și-a ignorat intuiția și s-a căsătorit cu Herve Camilleri. Artista mărturisește că a știut mereu că relația cu Herve este sortită eșecului, dar s-a agățat de sentimentele pe care și le-au purtat reciproc. Imediat după nuntă, artista susține că bărbatul de care se îndrăgostise s-a schimbat radical iar acest lucru a afectat liniștea familiei sale. Din acest motiv, Rona Hartner a decis să-și sacrifice relația adolescentină, așa cum ea o numește, în favoarea fiicei sale.

CANCAN.RO: Ce n-a mers în relația cu Herve?

RONA: Am făcut tot ce am putut ca să fie bine și să am familie. Îți dai seama dacă trei ani nu s-a putut, nu s-a putut. Știu că la ora actuală nici nu se pune problema de sentimente pentru că Herve sigur mă iubește, eu îl mai iubesc … Problema este că nu se poate trăi împreună.

Divorțăm pentru că nu ne-am înțeles, adică eu chiar voiam să-mi fac familie. Nu mă căsătoream eu la biserică dacă nu eram sigură. Pe urmă, după ce ne-am căsătorit s-a întâmplat ceva, astfel încât într-un an și jumătate am avut impresia că m-am bătut cu morile de vânt și a trebuit să mă despart.

CANCAN.RO: S-a schimbat comportamentul lui?

RONA: Da, el s-a schimbat foarte tare.

CANCAN.RO: Herve n-a mai fost bărbatul pe care ți l-ai proiectat?

RONA: Da, n-am mai recunoscut aceeași persoană, despre asta e vorba.

”La 16 ani ai rezistență și îți permiți să faci depresii, dar nu la 48 de ani!”

CANCAN.RO: Ați mai ținut legătura în toată perioada acesta?

RONA: Am discutat și am încercat să înțelegem ce s-a întâmplat. Ne-am spus tot ce am avut să ne spunem și ne-am dat seama că sentimentele erau în continuare acolo și „ne-am împăcat ca să ne despărțim” . E genul de iubire imposibilă, dar în viață nu-ți construiești totul pe sentimente.

De mine depinde o familie întreagă și de el la fel și nu mai poate să facă asemenea greșeli. Iar când o relație nu merge nu poți să spui: „Nu contează că nu merge și vă facem vouă probleme și show-uri”. Noi ne iubim, dar nu putem fi atât de egoiști. Adică, ne dăm seama că dacă ar fi după mintea noastră că dacă n-am avea obligații și am avea 16 ani, ne-am împăca. Ar fi dragoste cu năbădăi, frumos, fără nicio problemă, dar nu avem 16 ani.

CANCAN.RO: Din ce înțeleg, cumva, la 16 ani îți permiți să rămâi implicat într-o relație toxică, dar nu și la vârsta voastră.

RONA: Exact, la 16 ani ai rezistență și-ți permiți să faci și depresii, te enervezi și arunci pe geam niște instrumente … Dar le faci la vâsta aia, nu la 48.

Rona Hartner: „Am simțit că relația nu va funcționa”

CANCAN.RO: În relația voastră tu erai cea responsabilă și el se comporta ca la 16 ani?

RONA: Eu știam din start că relația noastră nu e suficient de matură și că nu va rezista. Și, totuși, bazându-mă pe sentimentele mele și ale lui am crezut că trebuie să merg înainte, dar în sufletul meu ceva îmi spunea: „Nu veți rezista împreună! Când veți da de probleme și așa mai departe, cuplul vostru va exploda”. Din acest motiv spun că eu mă consider mai responsabilă pentru că eu știam că nu va funcționa, dar am continuat.

CANCAN.RO: Cu toate conștientizările pe care le-ai avut în ultima perioadă, te-ai mai putea împăca cu Herve?

RONA: M-am gândit la chestia asta, dar cred că, înainte de toate, mă gândesc că am un copil de crescut, dar dacă după ce crește și merge la casa ei, eu o să fiu super îndrăgostită de Herve, sunt capabilă să-l sun și să-i spun: „Hai să ne trăim acum dragostea cu năbădăi!”. Însă nu pot să o fac să trăiască într-o familie în care cuplul prin egoismul lui este cel mai important, asta niciodată nu o voi face.

Cuplul nostru nu era destul de sudat și atunci copilul avea de suferit. Și între a alege pacea interioară a familiei și sentimentele mele și ale lui Herve, aleg pacea interioară fără niciun fel de discuție.

CANCAN.RO: Asta e o conștientizare avută după mai multe introspecții, din ceea ce observ.

RONA: Da și sunt pregătită să fac câți ani de psihanaliză e nevoie pentru a descoperi de ce m-am aventurat într-o relație pe care trebuia să o trăiesc la 16 ani și de ce nu mi-am ascultat instinctul. Nu vreau să mă acuz prea tare, nu vreau să-l acuz nici pe el.

Nu vreau să fie nefericit și tocmai de aceea, când am stat de vorbă, ne-am cerut iertare. Relația cu Herve a fost ca un vapor în care nu știu cum a pătruns apa și s-a făcut praf, dar am ieșit amândoi vii din acest naufragiu.

