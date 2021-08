Rona Hartner, noi detalii despre divorțul de Herve Camilleri „Am avut o perioadă de cerut iertare”

Rona Hartner a vorbit despre divorțul de Herve. Actrița a dezvăluit că actele se vor finaliza în septembrie.

Rona Hartner spune că soțul ei trebuie să-și ia un an sabatic, lucru pe care se pare că nu l-a făcut după prima căsătorie, Herve fiind în continuare legat de prima sa soție.

„Am primit actul de divorț, însă mi s-au mai dat încă 15 zile să mă mai gândesc. Probabil au considerat că cele 30 de zile nu îmi sunt suficiente.

La începutul lunii septembrie urmează să semnez actele. Am avut o perioadă de cerut iertare și tot așa. Concluzia este fermă și anume că nu ne mai putem înțelege. Însă, dacă aș avea vreo problemă și m-ar putea ajuta, aș apela la el, am rămas prieteni. El acum are un an foarte greu, trebuie să facă un an sabatic, așa este la catolici.

La prima căsătorie nu a făcut acel an sabatic și a greșit foarte mult”, a declarat Rona Hartner pentru impact.ro.

S-au despărțit pentru că aveau aceleași defecte

„Nu mi-a plăcut la el faptul că avea aceleași defecte ca și mine. Parcă era oglinda mea! Tot ce îi reproșez lui îmi reproșez eu mie de multe ori. De exemplu, nu îmi plăcea că uneori nu avea credință.

Și mie mi se mai întâmplă acest lucru și mă supăr pe mine. După separare am primit niște semne de la Dumnezeu că trebuie să am mai multă grijă de mine de acum înainte”, a mai spus Rona Hartner.

VEZI ȘI: Motivul pentru care Rona Hartner și soțul ei nu au divoraț încă, deși au anunțat separarea în urmă cu aproape 3 luni