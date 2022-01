Rona Hartner, dezvăluiri despre relaţia cu fostul soţ. Cei doi au petrecut sărbătorile împreună

Rona Hartner a trecut prin momente dificile după ce a divorţat de Herve Camilleri. Cu toate acestea, în prezent relaţia celor doi este mult mai bună. Mai mult, artista a dezvăluit că a petrecut sărbătorile de iarnă alături de fostul său partener.

Deși Rona Hartner s-a căsătorit cu speranța că va trăi alături de bărbatul iubit până la adânci bătrâneți, lucrurile nu au stat deloc aşa. Din cauza neînţelegerilor cei doi au luat-o pe drumuri separate, iar în data de 17 septembrie 2021 au divorţat oficial la notar. Momentul nu a fost deloc uşor pentru niciunul dintre ei, însă după cum a declarat chiar vedeta, despărţirea a fost inevitabilă.

Recent însă, în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”, Rona Hartner a dezvăluit că a petrecut sărbătorile de iarnă alături de fostul soţ, de mama acestuia, dar şi de fiica sa.

”L-am vizitat pe fostul soț de sărbători. Am petrecut cu fosta soacra și cu fata mea”

”L-am vizitat pe fostul soț de sărbători. Am petrecut cu fosta soacra și cu fata mea, în familie cum ar fi. Am mâncat împreună curcan franțuzesc și am dansat de mă dor mușchii și acum. Cu Herve am decis să nu mai vorbim decât o dată pe lună, pentru că creează dependență. Suntem prea apropiați după divorț”, a declarat Rona Hartner, potrivit click.ro.

Actrița a explicat și de ce a decis să se separe de Herve Camilleri: „Nu se mai putea, eram doi artiști în același loc. Prea asemănători, prea unu la unu. Nu mă mai căsătoresc în viața mea cu un artist! El se ruga la alte ore decât orele mele. Până și altă muzică ascultam”.

„Data trecută când am divorțat am stat 10 ani singură. Și acum vreau să stau singură să mai gândesc de ce oare divorțez eu așa tot timpul. Vreau să-mi refac viața, dar nu cu un artist”, a completat vedeta.

Cine a ajutat-o pe Rona Hartner să treacă peste divorţ

După separarea de Herve Camilleri, artista a fost destul de discretă în ceea ce priveşte viaţa sa personală. Recent însă, şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu pentru CANCAN.RO și ne-a mărturisit cum a reușit să treacă peste divorț.

Artista a dezvăluit și ce a învățat din această experiență și chiar le-a dat câteva sfaturi prețioase femeilor care trec printr-un asemenea eșec amoros.

„Oare cine să-mi fie mereu alături în viață! Mama, ca de obicei (râde). Acum s-a mutat la mine, pentru 6 luni. Avea nevoie să mă vadă. Sunt la modul hotel de 5 stele, cu cel mai mare șef acasă. Ea face mâncare, face orice. Vrea să mă vadă că mă reconstruiesc, că îmi este bine. Mamele, curajoasele noastre, ele îți sunt mereu aproape.

Nu m-aș mai căsători niciodată, căci vreau să fiu consacrată misiunii lui Dumnezeu. Însă, dacă aș găsi o persoană care ar înțelege că sunt complet liberă, fiind totuși căsătorită, poate aș accepta, dar e greu. Eu sunt ca un pește pe care încerci să-l prinzi cu mâna. Crezi că ai pus mâna pe mine, dar sar! Dacă aș găsi o persoană care să înțeleagă libertatea mea completă și faptul că vreau să fac numai bine, aș accepta”, mărturisește Rona.

