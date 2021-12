Rona Hartner declară război operațiilor estetice și are un mesaj pentru femeile care apelează la intervenții: ”Nu o să mă vadă nimeni la o clinică de înfrumusețare să îmi fac botox, să fie foarte clar!”

Rona Hartner a ajuns la 48 de ani, dar nu are de gând să apeleze la operațiile estetice! Actrița spune că umbșă nemachiată și refuză să pune filtre atunci când face live-uri pe rețelele de socializare. Care sunt motivele? Aflați din materialul de mai jos. CANCAN.RO are toate detaliile chiar de la Rona Hartner!

După ce a suferit de boala secolului și a trecut prin multe schimbări bruște ale organismului și ale corpului său, Rona Hatner, a reușit să se pună din nou pe picioare. Aceasta a explicat cum a făcut față tuturor acestor schimbări și ce legătură au regimurile alimentare și operațiile estetice în viața unei femei.

Actrița este stabilită în acest moment în Franța și spune că nu are nevoie să se ”deghizeze” sau să își facă vreo operație estetică:

”Nu simt nevoia să mă deghizez și nu simt nevoia să îmi fac eu un look. Am avut chestia asta la 13 ani, dar acum nu mai am, adică sunt eu însămi și gata! Plec de acasă nemachiată, fac live-uri fără efecte, nu m-am operat niciodată, nu mi-am făcut în viața mea nicio injecție de botox. Nu o să mă vadă nimeni, niciodată, la o clinică de înfrumusețare să îmi fac botox, să fie foarte clar!”, a declarat artista pentru CANCAN.RO.

Rona consideră că persoanele care apelează la operații estetice sunt schimonosite, acesta fiind principalul motiv pentru care actrița evită să fac acest pas:

”În primul rând, toate femeile pe care le-am văzut operate, să mă scuze, și vedete, par schimonosite, îmi pare rău. Sunt schimonosite, nu mai este fața lor, nu mai sunt ele. Și, în același timp, cred că o femeie dacă într-adevăr se respectă, își respectă și vârsta. Nu vreau să par de 20 de ani, la 48. Eu îmi respect vârsta mea!

”Mi se pare criminal că ne operăm atât!”

Rona a ținut să transmită un mesaj pentru toate femeile. Aceasta a subliniat ideea că o femeie ar trebui să se ocupe mai întâi de interior, mai apoi de exteriorul ei:

Și mulțumesc lui Dumnezeu, știu că din interior îți iese lumina pe față, dacă nu ai interior degeaba pui blush, că tot nu îl ai. Deci eu încerc să mă ocup de ce este în interior mai mult, decât de ce este în exterior. Cam ăsta este mesajul meu.

Mi se pare criminal că 90% din regimuri sunt făcute pentru femei, de fapt nici nu există niciun regim pentru bărbați. Injecțiile astea sunt pentru femei, operațiile sunt pentru femei, de ce să ne operăm atât? De ce să nu ne asumăm cum suntem?

O țin minte pe bunica mea care avea 90 de ani, 1500 de riduri și era superbă pentru că zâmbea, ne zâmbea și avea ochii aceia cu experiența și pliseuri, îți venea să o iei acasă, și o luam acasă, adică a stat cu noi, adică a stat la noi. Era de-a noastră, era a noastră, era bunica noastră! Nu a încercat să fie fată mare la 90 de ani.”, a mai spus Rona.

”Majoritatea fetelor operate, sunt schimonosite”

Artista spune că fetele operate sunt schimonosite și că în spatele acestor operații estetice există un business în spate. De asemenea, aceasta a declarat că buzele, nasul și ochii celor operate sunt mult prea exagerte și nu sunt reale:

”Mi se pare că majoritatea fetelor care sunt operate acum, bine este un business în spate, mi se pare că toate sunt schimonosite, de fapt, toate, chiar îmi pare rău să le văd, pentru că televizorul nu iartă, arată și mi-e milă de ele. Alea nu sunt buze, ăia nu sunt ochi, alea nu sunt nasuri.

Prea, prea, prea exagerat. și fețele alea fixe așa, nu știu, îmi pare rău, nu știu cine le-a păcălit, dar cred că trebuiau să se ocupe mai mult de interiorul lor, decât de exterior. Că până la urmă exteriorul îl lăsăm aici, interiorul îl luam cu noi.

Oricât ai fi de operată și oricât ai fi de fardată, dacă ești tristă, se vede! Deci dacă n-ai bucuria aia din suflet, se vede! Dar dacă o ai și poate nu știu, în ziua respectivă, e bună, sunt zile în care nu mă dau nici cu cremă, deci, nu mă gândesc doar la asta, darămite să mă fardez în fiecare zi. Nici vorbă!

Mi se pare obositor pentru față și le-aș convinge pe fetele astea, fetelor, cel mai bun demachiant de pe lume este apa. Spălați-vă pe față și atât! Da-ți jos toată tencuiala aia, respirați”, a declarat faimoasa actriță.

”Mi se întâmplă să slăbesc și 7 kilograme într-o săptămână!”

Artista a spus cu mare mândrie faptul că ea nu are riduri, nici la vârsta de 48 de ani și a menționat și care este secretul ei pentru o piele aproape perfectă.

”Eu nu am riduri la 48 de ani, că mă dau doar cu o cremă, maxim, pe zi, o cremă. Restul, las și corpul și fața să se mai adapteze la sezon, la ce se întâmplă pe afară. Deci contează și să te adaptezi și tu la ceea ce este în jurul tău. Nu numai să îți forțezi organismul tău, să fie tot timpul în perfectă stare. Eu aveam treabă cu toate regimurile astea și uneori mi se întâmpla să slăbesc și 7 kilograme într-o săptămână.”, ne-a mai spus aceasta.

”Eu am plătit pentru chestia asta, am făcut cancer!”

De asemenea, Rona Hatner a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO care este starea ei de sănătate la momentul actual, deoarece în trecut aceasta a suferit de boala secolului, iar aceasta crede că a avut mare legătură cu faptul că de-a lungul vieții sale a urmat diete și regimuri alimentare:

”Eu am plătit pentru chestia asta, am făcut cancer. Deci eu sunt sigură că boala asta s-a declanșat de la toate dereglările astea, de la toate regimurile pe care le-am făcut. Deci, dau sfat tuturor!

Mulțumesc lui Dumnezeu sunt super ok, mi-au ieșit analizele impecabile. Acum în Ianuarie fac încă un șir de analize, din șase în șase luni, iar de 2 ani nu am mai făcut nici măcar o gripă.”, a mai declarat actrița pentru CANCAN.RO.

Sursă foto: Facebook.com