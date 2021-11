Cum se simte Rona Hartner după divorțul de Herve Camilleri! În ce relații au rămas cei doi. „Încă nu am depășit şocul…”

În urmă cu doar câteva luni Rona Hartner și Herve Camililleri au semnat actele de divorț. Cei doi au decis să pună punct relației și să meargă pe drumuri diferite, însă au păstrat o legătură de prietenie. Acum, Rona Hartner recunoaște că încă simte șocul despărțirii, însă e convinsă că decizia a fost cea corectă.

Rona Hartner și Herve Camililleri au ajuns în pragul divorțului după o căsnicie de aproape doi ani. Aceștia s-au cunoscut în urmă cu trei ani și pentru o perioadă au avut o relație frumoasă. Rona Hartner și Herve Camililleri au fost atât parteneri de viață, cât și în plan profesional, însă lucrurile au ajuns la final. În urmă cu câteva luni, Rona Hartner a anunțat divorțul, iar separarea a avut loc la notar.

„Recunosc, încă nu am depășit şocul despărţirii de acel bărbat. Nu e cazul de regrete, dar am decis să mai păstrăm legătura, aşa că mai discutăm la telefon, din când în când. Pot rezista şi fără bărbat, fiindcă au existat în viaţa mea şi asemenea perioade, în care am fost mai mult singură.

Pe de altă parte, rămâne pentru amândoi faptul că am fost binecuvântaţi în biserică atunci când am decis să ne unim destinele. Şi amândoi considerăm că acest lucru are şi va avea pe termen lung o însemnătate aparte. Iată motivul pentru care cred că vom continua, sub o formă sau alta, să ne sprijinim reciproc, atunci când celălalt va cere ajutorul”, a declarat Rona Hartner pentru impact.ro.

Mai există cale de împăcare între Rona Hartner și Herve Camililleri

Rona Hartner și Herve Camililleri au avut o despărțire „curată”. Cei doi au divorțat pe cale amiabilă, la notar. Artista a mărturisit că și-au împărțit bunurile, iar la acest capitol a avut noroc pentru că fostul partenere a fost extrem de corect.

Însă înainte de divorț se pare că cei doi au încercat să își regăsească drumul unul spre celălalt. Deși Herve Camililleri era gata pentru o împăcare, Rona a decis că este mai bine ca totul să se termine.

„Noi am încercat să ne împăcam, am vorbit foarte mult, de două luni tot vorbim. Însă, eu nu mai pot să trăiesc momentele alea ciudate, chiar dacă îmi doresc să le trăiesc pe alea bune. Prefer să rămân divorțată”, a declarat Rona Hartner, după despărțire.

