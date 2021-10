Divorțul de Herve a destabilizat-o pe Rona Hartner pentru o perioadă, dar cunoscuta artistă a renăscut, iar astăzi vorbește cu cea mai mare deschidere despre momentele dificile pe care le-a trăit. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Rona Hartner a făcut dezvăluiri de suflet.

Rona Hartner a divorțat de Herve și a trecut prin clipe grele, însă acum este complet schimbată și în plin proces de vindecare. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Rona a vorbit despre lucrurile pe care le-a făcut după despărțirea de francez. De asemenea, îndrăgita artistă ne-a povestit și ce relație are, în prezent, cu fostul soț.

„Am reluat ce aveam nevoie să fac în viața mea. Înainte de toate, m-am reconcentrat pe ceea ce-mi place să fac cel mai mult în viață, adică să-i ajut pe alții. Am ieșit dintr-un fel de relație captivă în care totul se închidea asupra cuplului. Se schimbă totul, pentru că, nemaiavând probleme eu, sunt din nou disponibilă pentru ceilalți, pentru proiecte. Asta s-a schimbat acum, sunt mai disponibilă.

Cu fostul soț sunt într-o relație distantă, am încercat să mă apropii de el, să vorbim puțin pe plajă. Dar nu a vrut să discute. Respect faptul că vrea această distanță. Am multe să-i mai spun, să-i mai povestesc, dar mă abțin și eu să scriu scrisori și chestii pentru că are nevoie și el să se reconstruiască. Suntem la o distanță identică unul de celălalt. E mai bine și mai sănătos”, a spus Rona Hartner, pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: RONA HARTNER, ADEVĂRUL DIN SPATELE DIVORȚULUI DE HERVE CAMILLERI: „AM ȘTIUT CĂ NU VOM REZISTA ÎMPREUNĂ)

„Trebuie să accepți momentul de doliu, de tristețe, de abandon”

După luni bune în care a fost mai discretă în ceea ce privește viața ei personală, Rona Hartner și-a deschis sufletul și ne-a mărturisit cum a reușit să treacă peste divorț. Artista a dezvăluit și ce a învățat din această experiență și chiar le-a dat câteva sfaturi prețioase femeilor care trec printr-un asemenea eșec amoros.

„Din această experiență a divorțului am învățat, ca femeie, că nu contează bunele intenții pentru un cuplu. Cuplul, de fapt, contează numai pentru el însuși. Dacă un cuplu nu este destul de solid, chiar dacă sunt proiecte făcute împreună, pot fi și copii implicați, cuplul nu rezistă. Am învățat că e mai important cuplul decât misiunea pe care o aveam în biserică.

Noi aveam o misiune în biserică, eu cu Herve și aveam foarte multe chestii de făcut, dar cuplul nostru nu era în regulă. Am înțeles că un cuplu contează foarte mult și mai ales, contează să fim în accepțiunea omului de lângă noi. Îmi dau seama că trebuie să-l înțelegi pe celălalt mai mult, profund, iar de aici merge totul mai bine. Piatra pe care trebuie să clădești dragostea este, de fapt, înțelegerea. Pentru a depăși momentul divorțului există o singură soluție: trebuie acceptat momentul de doliu, de tristețe, de abandon.

„Trebuie să ieși din eșec și să lupți”

Nu trebuie să treci singur prin așa ceva, ai nevoie de o rugăciune permanentă, trebuie să mergi la slujbă. Trebuie să vezi și ce a fost rău din vina ta. Nu trebuie să te simți victimă, chiar dacă te-a trădat partenerul. Când intrăm în victimizare, nu mai suntem capabili să luptăm. Asta e foarte periculos. După o relație care a eșuat, trebuie să ieși din eșec și să lupți. Nu trebuie să te lupți cu trecutul, cu fostul soț, trebuie să lupți pentru a accepta ceea ce ai făcut tu rău. Trebuie să lupți să revii la viață și să-ți dai seama că nu s-a sfârșit lumea. Fuga este rușinoasă, dar e sănătoasă uneori. Însă, decât să stai într-o relație care nu este benefică, mai bine îți vezi de viață.

Le recomand femeilor care divorțează să se roage foarte mult și să se ocupe de alte persoane. Când ai probleme în viață, cel mai bun mod de a trece peste ele este să te ocupi de ceilalți. Pentru că, faptul că rămâi darnic cu ceilalți și te ocupi de ei, prin dărnicia ta, vezi că ți se rezolvă problemele de la sine. Mă ocup acum de mai multe acțiuni umanitare. Ajut un preot să construiască o biserică, am făcut un nou website prin intermediul căruia le vorbesc oamenilor despre misiunea mea în biserică.

Vreau să fiu aproape de ei! Am un fel de televiziune în cadrul căreia vreau să fiu aproape de oameni, de bărbați, de femei, de oricine are nevoie de o vorbă bună și de o încurajare”, a mai completat Rona, în exclusivitate.

„Dumnezeu mă reconstruiește”

Rona a continuat seria dezvăluirilor sincere pentru CANCAN.RO și a vorbit despre mama ei, cea care i-a fost alături în toată această perioadă grea. Mai mult, cea care i-a dat viață s-a și mutat alături de ea, pentru a o ajuta să depășească episodul dureros.

(CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE RONA HARTNER ȘI SOȚUL EI NU AU DIVORAȚ ÎNCĂ, DEȘI AU ANUNȚAT SEPARAREA ÎN URMĂ CU APROAPE 3 LUNI)

Îndrăgita artistă e mai povestit că nu s-ar mai căsători decât în eventualitatea în care ar găsi un om care să o înțeleagă pe deplin și să-i respecte conceptul de libertate.

„Oare cine să-mi fie mereu alături în viață! Mama, ca de obicei (râde). Acum s-a mutat la mine, pentru 6 luni. Avea nevoie să mă vadă. Sunt la modul hotel de 5 stele, cu cel mai mare șef acasă. Ea face mâncare, face orice. Vrea să mă vadă că mă reconstruiesc, că îmi este bine. Mamele, curajoasele noastre, ele îți sunt mereu aproape.

Nu m-aș mai căsători niciodată, căci vreau să fiu consacrată misiunii lui Dumnezeu. Însă, dacă aș găsi o persoană care ar înțelege că sunt complet liberă, fiind totuși căsătorită, poate aș accepta, dar e greu. Eu sunt ca un pește pe care încerci să-l prinzi cu mâna. Crezi că ai pus mâna pe mine, dar sar! Dacă aș găsi o persoană care să înțeleagă libertatea mea completă și faptul că vreau să fac numai bine, aș accepta”, mărturisește Rona.

„Nu am niciun fel de regret”

Actrița mai spune că nu are regrete, iar, când simte că a greșit cu ceva, îi cere ajutor lui Dumnezeu.

„Dumnezeu mă reconstruiește, lucrez la clipuri, mă duc la biserică, lucrez la website. Pregătesc mai multe website-uri, unul care va trasa cariera mea de 30 de ani și unul care va trasa acțiunile mele din biserică, acțiunile umanitare, creațiile creștine. Am pictat fresce foarte mari, accesorii, creez muzică, discuri creștine. Aici mă exprim eu și mă împlinesc foarte tare. Nu am niciun fel de regret. Sunt sigură că am greșit și eu 50%, dar nu păstrez regrete. Nu folosesc la nimic regretele. Atunci când simt că ceva nu este în regulă și am greșit cu ceva, fac două acțiuni importante: mă spovedesc, mă pocăiesc, plâng și regret păcatul, apoi cer o indulgență plenară. Îl rog pe Dumnezeu să-mi ierte păcatul și plec din nou cu forțe. Când am căderi, o iau de la capăt”, a conchis Rona Hartner, pentru CANCAN.RO.