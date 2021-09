Totul s-a terminat! Rona Hartner și Herve Camilleri au semnat actele de divorț. „A semnat cu lacrimi în ochi”

Rona Hartner și Herve Camililleri au ajuns în pragul divorțului după o căsnicie de aproape doi ani. Despărțirea i-a lăsat un gust amar vedetei, iar în cele din urmă au fost semnate și actele de divorț. Ce și-au spus cei doi în ultimul moment?

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu trei ani și pentru o perioadă au avut o relație frumoasă. Aceștia au fost atât parteneri de viață, cât și în plan profesional, însă lucrurile au ajuns la final. În urmă cu câteva luni, Rona Hartner a anunțat divorțul, iar în urmă cu trei zile au fost semnate și actele.

Se pare că în ultimul moment, chiar înainte de a semna actele de divorț, Herve Camililleri a spus că nu își dorește despărțirea, însă Rona Hartner a fost de neclintit și a încheiat totul.

„Am semnat, în sfârșit, actele de divorț. Herve nu mai voia să semneze. În ziua semnăturii, pe 17 septembrie, a zis că, de fapt, nu a vrut niciodată să divorțeze. Am rămas eu aceea care voia să divorțeze. Asta este, cred că am făcut bine chestia asta. Noi doi am fost foarte fericiți, nu a fost cinema, însă când a fost rău a fost atât de râu încât a depășit tot ce se putea.

Când trebuia să semnăm, el nu a mai vrut. Ne-am prins toți la final. Până la urmă a semnat cu lacrimi în ochi, apoi mi-a dat un buchet de flori și o scrisoare de dragoste”, a declarat Rona Hartner în cadrul unei emisiuni TV.

Mai există cale de împăcare între Rona Hartner și Herve Camililleri

Rona Hartner și Herve Camililleri au avut o despărțire „curată”. Cei doi au divorțat pe cale amiabilă, la notar. Artista a mărturisit că și-au împărțit bunurile, iar la acest capitol a avut noroc pentru că fostul partenere a fost extrem de corect.

Însă înainte de divorț se pare că cei doi au încercat să își regăsească drumul unul spre celălalt. Deși Herve Camililleri era gata pentru o împăcare, Rona a decis că este mai bine ca totul să se termine

„Noi am încercat să ne împăcam, am vorbit foarte mult, de două luni tot vorbim. Însă, eu nu mai pot să trăiesc momentele alea ciudate, chiar dacă îmi doresc să le trăiesc pe alea bune. Prefer să rămân divorțată”, a mai spus Rona Hartner.

