Rona Hartner trăiește de foarte mulți ani în Franța, iar cei mai mulți dintre cei care n-o cunosc ar fi tentați să o eticheteze greșit. Duce o viață liniștită, în credință, fără prea multe „artificii” și simte că, în felul acesta, își împlinește menirea. Deși se bucură de notorietate atât în țară, cât și în străinătate, artista susține că niciodată nu a „luptat” pentru bani. CANCAN.RO are declarații exclusive!

De cele mai multe ori, atunci când oamenii se bucură de notorietate, conturile din bancă încep să crească, iar dorința de a avea și mai mult poate pune stăpânire pe ei. Nu este și cazul Ronei Hartner, susține însăși artista! N-a fost niciodată ahtiată după bani și a știut mereu că, dacă va pica în această capcană, se va pierde.

„Nu am fost niciodată ahtiată după bani, pentru că știam că, dacă-mi plac banii, voi face compromisuri. Iar, după părerea mea, banul este o formă de sclavagism. Oamenii care se învață cheltuitori devin sclavi. Mie, în general, nu-mi place să intru în vria asta a consumerismului. Am făcut în așa fel încât să nu fiu dependentă. Ani buni nu am făcut shopping. Nu mă impresionează nici hainele, nici aurul, nimic.

Probabil că, dacă m-aș lăfăi foarte tare în bani, aș cumpăra case și aș face acte umanitare. Pe piatră aș da banii, pentru că rămâne, dar pe haine nu. Nu mai investesc în chestiile astea pentru că nu mai au niciun fel de importanță”, ne-a declarat Rona Hartner.

(VEZI ȘI: RONA HARTNER, CEL MAI SINCER INTERVIU, DUPĂ DIVORȚ)

Rona Hartner: „Îmi furau pantofii pe scenă”

Deși a ajuns să privească lucrurile în această manieră, Rona Hartner recunoaște că, atunci când a sosit în Franța, au existat momente în care simțea o nevoie acerbă să facă shopping.

„Când am ajuns în Franța am fost tentată, la un moment dat, să mă duc pe la magazine etc. Și apoi mă durea inima. Mie, pe scenă, la ultima piesă, îmi furau pantofii sau șalurile. Și atunci mai bine să nu le cumpăr eu și să le primesc cadou”, ne-a mai spus artista.

(CITEȘTE ȘI: CUM SE SIMTE RONA HARTNER DUPĂ DIVORȚUL DE HERVE CAMILLERI)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Facebook.com