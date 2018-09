Roxana Ciuhulescu, pregătiri intense pentru nuntă și botez. ”Am insomnii din cauza grijilor”!

Roxana Ciuhulescu se pregătește intens pentru nuntă și botez. Aceste două evenimente foarte importante din viața ei vor avea loc pe data de 7 octombrie, iar vedeta a început să aibă insomnii din cauza pregătirilor și a grijilor aferente. Vedeta a fost invitată la Antena Stars și a mărturisit că emoțiile sunt din ce în ce mai mari, iar pregătirile pe care le face o mențin permanent în priză, la tensiune maximă.

Vedeta este convinsă că ziua de 7 octombrie va fi una ”cu o mare încărcătură emoțională”. Și, chiar dacă totul se va desfășura în plină toamnă, cu toate capriciile ei atmosferice, Roxana știe de pe acum că ziua ”va fi foarte frumoasă. Cred că va fi cald și frumos sau așa sper. Sunt foarte bucuroasă pentru că vor veni la nuntă și la botez persoane dragi nouă și vin din toate colțurile lumii. Fratele meu, pe care abia aștept să-l văd, vine din Italia, cu familia. O să fie una dintre cele mai frumoase zile din viața noastră”.

Nici nopțile nu mai sunt cum au fost, dă de înțeles Roxana Ciuhulescu. Febra pregătirilor vine însoțită de griji permanente și nelipsitele insomnii. ”Deja am început să am insomnii din cauza grijilor. Îmi aduc aminte noaptea că nu am făcut aia, că nu am făcut cealaltă. Azi-noapte mă gândeam, aoleu, că nu am animatori pentru copii. Dimineața la ora 8:00 am început să dau telefoane după animatori. Bineînțeles că nu răspundea nimeni la ora aia, au zis oamenii că-s nebună”, a mai spus Roxana.

Roxana Ciuhulescu nu va purta rochie albă, însă dorește un tort special

Roxana Ciuhulescu știe că nu va purta rochie albă în ziua de 7 octombrie, atunci când va avea parte de două momente speciale, nuntă și botez. Va fi vorba despre o rochie simplă, fiindcă – spune ea – ”mă caracterizează simplitatea”. Nici soțul nu a văzut încă rochia, după primele probe, însă știe modelul. Roxana își dorește un tort spectaculos, mașină sau avion, iar compoziția este deja aleasă: ciocolată cu fructe.

Roxana Ciuhulescu a intrat deja în faza finală a pregătirilor pentru două mari evenimente din viața ei. Este vorba de nunta cu Silviu Bulugioiu, cu care s-a cununat civil în luna martie a acestui an, și de botezul fiului lor. Ambele evenimente vor avea loc în aceeași zi, în toamna acestui an, pe 7 octombrie.

Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie a acestui an. Ea a adus pe lume un băiețel, Cezar. Micuțul este rezultatul mariajului pe care vedeta îl are cu Silviu Bulugioiu.

Roxana Ciuhulescu mai are o fetiță, Ana Cleopatra, din căcătoria cu Mihai Ivănescu.

