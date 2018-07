Roxana Ciuhulescu s-a externat: ”De când am auzit primul scâncet mi-au dat lacrimile”

În urmă cu câteva zile, Roxana Ciuhulescu a adus pe lume un băiețel perfect sănătos! Iar astăzi a venit momentul ca vedeta să-și ducă minunea acasă. (Console si accesorii gaming )

Roxana Ciuhulescu a născut în urmă cu câteva zile. Mămica a a ajuns la spital cu două ore înainte de operația de cezariană, iar emoțiile pe care le avea în suflet se vedeau și la exterior. Vedeta a intrat în sala de nașteri la ora 09:00, potrivit mărturisirilor făcute într-un interviu acordat înainte să intre în clinica medicală. Iar acum iată că a venit momentul să-și ducă băiețelul acasă. Vedeta s-a externat și a așteptat cu sufletul la gură ca micuțul Cezar Ioan să fie în sânul familiei. (CITEȘTE ȘI: ROXANA CIUHULESCU, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU SOȚUL EI DE ZIUA LUI DE NAȘTERE: ”IUBITULE, AȘA-I CĂ ȘTII CĂ ÎN VIAȚĂ NU-I NIMIC ÎNTÂMPLĂTOR?”)

„Ne simțim foarte bine. Astăzi ne ducem acasă, a venit tati să ne ia. Aveam mari emoții, înainte să intru în sala de operații tremuram ca piftia. Am întrebat-o pe doctoriță dacă este frig în sală, dar nu, tremuram de emoții. Senzațional când l-am țint în brațe, a plâns imediat, astea sunt primele semne. A luat nota zece la naștere. De când am auzit primul scâncet mi-au dat lacrimile și lui Silviu la fel. Mă uitam la ei că au început să vorbească și în momentul ăla bebelușul a deschis ochișorii ăia albaștri și soțul meu avea șiroaie de lacrimi. Am primit multe flori, foarte frumos din partea nașilor, a prietenilor și a fratelui meu care a venit special din Italia.”, a mărturisit Roxana Ciuhulescu în cadrul unei emisiuni TV.

Silviu Bulugioiu a fost extrem de emoționant

Silviu Bulugioiu, soțul Roxanei Ciuhulescu, a fost extrem de emoționant în momentul în care a venit să-și ia băiețelul acasă. (VEZI ȘI: ROXANA CIUHULESCU ȘTERGE PE JOS CU FOSTUL SOȚ: „O SĂ SCOT DOVEZILE ȘI NU O SĂ-I FIE BINE!”)

„De abia așteptăm să ajungem acasă, e primul drum pe care îl face cu mașina. E un lucru pe care îl doresc tuturor să îl simtă și să se bucure că alături de persoana iubită, cineva de sus i-a mai dat o încununare a ceea ce simte.", a spus și soțul Roxanei Ciuhulescu.