Roxana Ciuhulescu, mesaj emoționant pentru soțul ei de ziua lui de naștere: ”Iubitule, așa-i că știi că în viață nu-i nimic întâmplător?”

Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară. Fericitul eveniment din viața vedetei are loc într-o zi specială: astăzi, 12 iulie este ziua soțului ei. Iar vedeta i-a transmis acestuia un mesaj extrem de emoționant.

Roxana Ciuhulescu și-a îndeplinit visul! Vedeta a vrut să-l aducă pe lume pe băiețelul ei chiar de ziua de naștere a soțului. Și, bineînțeles, că a fost sărbătoare mare în familia Roxanei Ciuhulescu. Vedeta i-a transmis soțului ei un mesaj extrem de emoționant. (CITEȘTE ȘI:ESTE ÎNSĂRCINATĂ, DAR NU POATE DORMI DACĂ NU FACE… ROXANA CIUHULESCU A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ)

„Iubitule, așa-i că știi că în viață nu-i nimic întâmplător? Ne-am întâlnit – deloc întâmplător, ne-am îndrăgostit și dragostea noastră a fost încununată – deloc întâmplător de …Cezar! El a venit de ziua ta ca să-ți demonstreze cât te iubesc! De venirea lui a avut grijă minunata Cezara Bucur, un medic de excepție, care a avut grijă ca visul meu să se împlinească, deloc întâmplător, la 10 ani după nașterea Cleopatrei. Eu cred că bunul Dumnezeu mi le-a hărăzit pe toate astea…. deloc întâmplător! La mulți ani, Silviu! Să ne trăiești sănătos, Cezar, să ai o viață lungă şi frumoasă! Vă iubesc nespus!”, a scris Roxana Ciuhulescu pe contul ei de Instagram.

Roxana Ciuhulescu a născut un băiat

La mai puțin de patru luni de când a devenit soția lui Silviu Bulugioiu, Roxana Ciuhulescu i-a dăruit astăzi primul copil. Ei au ajuns la spital cu două ore înainte de operația de cezariană, iar emoțiile pe care le aveau în suflet se vedeau și la exterior. Vedeta a intrat în sala de nașteri la ora 09:00, potrivit mărturisirilor făcute într-un interviu acordat înainte să intre în clinica medicală. Bebelușul va primi numele Cezar Ioan.

“Ne-am început ziua frumos, s-au oprit ploile când trebuie să apară Cezar. Este o zi cu mare încărcătură emoțională. Poţi să ai şi cinci copii, emoţiile sunt diferite. Teoretic prin cezariană aş vrea, dar dacă până acum nu au apărut contracţii. Împreună cu medicul am hotărât că este mai bine să fac cezariană, mai ales că mai am o cezariană şi are peste 4 kilograme. (…). Nu am intrat în travaliu, nu am contracții, deci va fi cezariană. Să-i dea Dumnezeu noroc.

La 9 începe operaţia. Nimic în viaţă nu este întâmplător. Când am rămas însărcinată şi am făcut calculul m-am rugat de el să stea cuminte ca să fie un cadou frumos pentru tatăl lui şi sper să fie la fel de inimos ca tatăl lui (…). Am dormit vreo 2-3 ore (n.r.: azi-noapte). (…)", a mărturisit vedeta înainte să intre în sala de operații, în cadrul unui interviu oferit la "Star Matinal".