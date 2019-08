Roxana de la Puterea Dragostei surprinsă în ipostaze romantice. La brațul cui a apărut șatena

Roxana este cea mai controversată concurentă care a participat la emisiunea “Puterea Dragostei”. După terminarea show-ului, șatena a știut cum “să profite” de imaginea sa, iar acum face diferite reclame pe site-urile de socializare.

Roxana Buzoiu este o fire prietenoasă și așa a reușit să se împrietenească cu băieții din al doilea sezon. Recent șatena a publicat câteva fotografii cu Turcu, unul dintre băieții doriți din emisiune. Cei doi s-au întâlnit doar “pentru afaceri”, însă ipostazele în care s-au fotografiat au pus numeroase semne de întrebare.

Roxana, dezvăluiri fără perdea din casa Puterea Dragostei

“Roxana Buzoiu și Iancu Sterp au făcut sex?” – este întrebarea pe care fanii emisiunii “Puterea Dragostei” au tot adresat-o în mediul online, iar recent, cei doi foști parteneri au dezvăluit adevăratul răspuns. Fără să mai prelungim suspansul, aflați că ei au negat că au întreținut relații sexuale, chiar dacă s-au întâlnit des la hotel și au stat multe ore îmbrățișați.

“Noi nu am încălcat regulile, precum alți concurenți. Nu am făcut sex, au existat doar săruturi, nimic mai mult. E adevărat, ne vedeam des la hotel și ne țineam în brațe, dar nu am făcut nimic compromițător în dormitor”, au declarat cei doi tineri, relatează wowbiz.ro.

Vă reamintim că Roxana Buzoiu și fratele artistului Culiță Sterp au format un cuplu în casa show-ului de la Kanal D. În ciuda diferenței de vârstă și persoanalitate, Iancu Sterp și focoasa brunetă s-au înțeles foarte bine. De altfel, ei i-au luat prin surprindere pe toți când au anunțat în săptămâna finalei primului sezon că vor merge pe drumuri separate în viață. Fostul participant de la“Puterea Dragostei” a explicat într-un interviu mai vechi că: “Nu este ce îmi doresc eu. Roxana nu se poate controla, are un comportament vulcanic, și mie îmi displace acest lucru. Vreau să fiu relaxat în relație, nu mereu în gardă”.