Roxana Hulpe este însărcinată! Prezentatoarea Știrilor Pro TV a dezvăluit ce sex are bebelușul

Prezentatoarea Știrilor Pro TV, Roxana Hulpe, este însărcinată! Știrista a dezvăluit, într-un interviu recent, de ce a ales să țină sarcina secretă și care este sexul bebelușului.

Bucuria mare pentru Roxana Hulpe! Știrista este însărcinată cu primul său copil, pe care îl are cu soțul ei, Bogdan Rădulescu. Roxana este reporter de teren, în cadrul știrilor Pro TV, iar în weekend, prezintă matinalul, alături de Cosmin Stan.

Roxana are 32 de ani și în luna septembrie a acestui an s-a căsătorit civil cu Bogdan Rădulescu, care este, de altfel, manager al festivalului Untold. Deși se specula, de ceva vreme, că știrista ar fi însărcinată, iată că zvonurile s-au dovedit a fi adevărate. Roxana este însărcinată în șase luni și de curând, aceasta a aflat ce sex are bebelușul.

De ce a ținut sarcina secretă

Într-un interviu acordat recent, Roxana Hulpe a dezvăluit de ce a ales să țină sarcina secretă.

Sunt în săptămâna 25/26, în trimestrul 2, timpul se scurge atât de repede, iar emoțiile cresc, pentru că mă pregătesc de cea mai importantă dintre întâlnirile de până acum. Sper să fie punctual bebele, să nu ajungă nici mai devreme, nici mai târziu, data fiind finalul lunii ianuarie, începutul lunii februarie. Am preferat ca primele 6 luni să ne bucurăm în familie de această veste uriașă, noi între noi doar, dar acum am simțit să ne bucurăm cu voi toți de această veste.

(…) Sunt cu adevărat fericită și recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiesc. E minunat să te simți liniștit și împăcat cu tot parcursul vieții de până acum, fără regrete, Universul a simțit asta și iată că mi-a oferit cel mai frumos semn că sunt pe calea cea bună: un bebe, când credeam că nu va fi deloc ușor”, a declarat Roxana Hulpe pentru revista Viva!

Roxana Hulpe va deveni mamă de fetiță

Tot în cadrul interviului, jurnalista a declarat că, deși era convinsă că va avea băiat, surpriza a venit în momentul în care medicul i-a spus că va avea o fetiță, veste care o bucură enorm de tare.

„Toată viața am auzit asta: «tu ești mamă de băiat!» Așa că la prima morfologie am mers convinsă că este băiat. Eram cu mama în cabinetul doamnei doctor și mă întreabă: «Vreți să știți sexul bebelușului?». Am spus: «Da, normal, dar să nu afle mama» și, foarte sigură pe mine, am zis: «Oricum știu că e băiat». Doamna doctor zâmbea, părea că am citit în stele. În final, după ce a părăsit mama cabinetul, mi-a spus că e fetiță. Faptul că era totul bine cu sarcina, cu bebele, și că era și fetiță a făcut ca acea zi să fie cea mai frumoasă de până atunci. În sinea mea, mereu mi-am spus că îmi doresc o fetiță”, a dezvăluit aceasta, pentru sursa menționată anterior.