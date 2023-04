Roxana Hulpe revine pe micile ecrane, după ce a născut! Când și unde o pot vedea telespectatorii

Roxana Hulpe revine pe micile ecrane! Vedeta s-a retras o perioadă din lumina reflectoarelor, după ce a născut-o pe fiica ei, Zora. În cadrul unui interviu recent, blondina a dezvăluit că se simte pregătită să își reia activitatea de care i-a fost foarte dor.

Roxana Hulpe și soțul ei, Bogdan Rădulescu, au devenit părinții unei superbe fetițe pe 1 februarie 2023. De atunci, toată atenția celor doi s-a îndreptat către micuța Zora, dar se pare că a venit momentul ca părinții să își reia activitățile obișnuite.

În cadrul unui interviu recent, blondina a anunțat că se întoarce la pupitrul Știrilor Pro TV din weekend. Astfel, fanii o pot vedea din nou pe blondină pe micile ecrane din 28 aprilie.

„Abia aștept să revin, e locul în care mi-am petrecut ultimii ani și care mi-a adus satisfacții, m-am hrănit cu adrenalina de acolo și informațiile pe care suntem datori să le transmitem mai departe, normal că îmi e dor.

Mi-e dor de rutina de dimineață, de colegi și de telespectatori. Am energie bine dozată acum, așa că sunt gata să încep. Am cea mai frumoasă meserie din lume, cea de jurnalist, așa că mi-a lipsit enorm”, a spus ea.

În continuare, Roxana Hulpe a mărturisit că momentul întoarcerii sale trebuia să vină mai devreme, însă a amânat puțin decizia pentru a mai putea petrece timp cu fiica ei: „Trebuia să o fac și mai devreme, aveam un plan bine făcut, cel puțin teoretic, să nu mă rup complet și mult de serviciu, dar am amânat cu o lună întoarcerea pentru că am vrut să-mi petrec fiecare secundă cu Zora, fetița mea. Acum însă e momentul, asta simt, să mă întorc în locul care completează ceea ce sunt eu. Știrile. E un job de care dacă te rupi pentru mult timp, cred că e complicat să mai țină pasul cu tine și îmi și lipsește”.

Cum i s-a schimbat viața Roxanei Hulpe de când a devenit mămică

Întrebată despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă, Roxana Hulpe a povestit: „N-aș vrea să încep răspunsul cu o negație, însă nu am trăit nimic mai frumos până acum. Viața mea abia acum a căpătat un sens datorită acestei fetițe pe care o iubesc nespus. Mă uit la ea adesea și simt că e dintotdeauna în casa noastră și în brațele mele.

Este un copil iubitor și echilibrat, are multă răbdare cu mine, așa că e doar mult frumos, nimic greu. Inclusiv trezitul noaptea pentru lapte și schimbatul scutecelor e tot o bucurie, pentru că ne zâmbește mereu. Ce o fi în capul ei, doar ea știe, dar pare că ne place.

Însă din momentul în care a venit Zora există o grijă permanentă, pe care nu am cunoscut-o înainte, această responsabilitate e greu de dus și mă consumă puțin, dar face parte din marea iubire pe care evident că o am față de ea. S-a schimbat și ritmul odată cu sosirea ei, lipsește viața socială pe care o aveam înainte, dar e mai frumos decât credeam și nu am nevoie de nimic altceva acum. Nu-mi mai doresc nimic, decât să fie sănătoasă”, a mai declarat ea pentru tvmania.ro.

Cine o ajută pe Roxana Hulpe cu creșterea fetiței

De acum Roxana Hulpe își va petrece weekendurile la muncă, iar soțul său va avea grijă de fiica lor. În cazul în care ambii părinți au ceva de rezolvat, cei doi se pot baza pe ajutorul mamei vedetei de la ProTV, după cum a mai dezvăluit în interviu.

„Soțul meu va fi cu normă întreagă la scutece și mâncat sâmbăta și duminica de la 5 la 11. ?

Abia aștept să îl văd în acțiune. Cu siguranță o vom avea uneori și pe mama care a promis că își face abonament la avion în weekenduri. O avem și pe mama lui Bogdan de la Oradea, așa că ne descurcăm, dar în mare parte suntem doar noi doi”, a încheiat ea.