Roxana Ionescu, despre viața de după căsătorie! Fotografia care o emoționează de fiecare dată. „Îmi amintesc de acele stări”

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu și-au unit destinele în vara acestui an, iar evenimentul a fost unul fastuos. Cei doi au fost foarte determinați și în doar trei săptămâni au reușit să pună la cale totul. Acum, Roxana Ionescu își amintește cu emoție de momentele din cadrul ceremoniei și se bucură din plin de căsnicia pe care o are.

Invitată în cadrul unei emisiuni tv, Roxana Ionescu a vorbit despre marele eveniment de vara trecută. Aceasta a mărturisit că a reușit să organizeze totul în timp record. Acum, de fiecare dată când aruncă o privire pe fotografiile de la nuntă ochii i se umplu de lacrimi și își amintește cu drag fiecare detaliu din ziua cea mare.

„Plâng de fiecare dată când mă uit la pozele de la nuntă. Mă emoționează de fiecare dată când îmi amintesc de acele stări, este minunat. Nu credeam că o să simt vreodată așa ceva. Este minunat și doresc tuturor să simtă ceea ce simt eu, sincer. M-am simțit foarte bine la nunta mea, lucru care s-a văzut, de altfel.

Trei săptămâni per total, din momentul în care ne-am hotărât până în momentul propriu-zis. A fost așa un zvâc, pur și simplu eram la masă cu o prietenă de-a noastră, care m-a întrebat dacă am programat data nunții. I-am zis că nu, așa că mi-a zis să sun acum pe cea care are localul de nunți și am cerut primele date libere. Așa a început povestea nunții noastre”, a declarat Roxana Ionescu.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu, planuri de viitor

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu sunt gata pentru pasul următor. Cei doi sunt pregătiți să devină părinți. Roxana Ionescu a mărturisit că a reușit să treacă peste suferința provocată de sarcină pierdută și a spus că va încerca din nou. Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu își doresc doi copii.

„Îmi doresc să umplem această casă cu bucurie și să fim mai mulți. Asta îmi doresc. Ăsta ar fi singurul lucru pe care nu îl avem în acest moment. Doi copii vrem noi, nu contează ce vor fi, să fie sănătoși și atât.”, a declarat Roxana Ionescu, în urmă cu ceva timp.

