Roxana Nemeș, prima reacție după ce a fost umilită de Cristi Mitrea în emisiunea lui Cătălin Măruță: ”Să nu vă lăsați influențați!”

Roxana Nemeș a răbufnit pe rețelele de socializare după ce Cristi Mitrea a umilit-o în direct „La Măruță”. Ce a spus blondina despre atitudinea luptătorului MMA?

Recent, un scandal uriaș a izbucnit în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Roxana Nemeș a fost invitată în studio după ce a fost eliminată din cadrul emisiunii „Survivor All Stars”. În cazul blondinei, eliminarea nu a fost cauzată de un duel, ci de probleme medicale, iar medicul a decis că este mai bine să părăsească competiția pentru a se recupera acasă.

Parcursul ei în realityshow-ul de la Pro TV a fost expus în cadrul emisiunii lui Măruță, unde a fost prezent și Cristi Mitrea. Luptătorul MMA analizează săptămânal evoluțiile din cadrul emisiunii „Survivor All Stars”. Mitrea a avut comentarii critice și aspre la adresa Roxanei Nemeș.

Vedeta nu a reacționat acid în emisiunea moderată de Cătălin Măruță. Cu toate acestea, Roxana Nemeș a făcut o serie de declarații despre incident pe rețelele de socializare.

Fanii vedetei și-au arătat susținerea față de aceasta în urma scandalului cu starul MMA.

„Felicitări, Roxana! Ești o adevărată doamnă, încă o dată ai dat dovadă de caracter, bun simț și educație în răspunsul dat papagalului din emisiunea lui Măruță! El nu este decât o mascotă oribilă în acea emisiune!”, i-a transmis unul dintre urmăritorii acesteia. Văzând câte mesaje de susținere a primit pe Instagram, Roxana Nemeș a replicat: „Fiecare dă cu ce are în suflet”.

Fosta participantă la „Survivor” a fost prezentă în emisiunea de la Pro TV, „La Măruță”. A împărtășit detalii despre experiența sa în Republica Dominicană. Cu toate acestea, Cristi Mitrea a avut un ton aspru față de ea. La început, a caracterizat-o pe blondină ca fiind arogantă și considerată cea mai „slabă prezență feminină” din cadrul „Survivor”.

„Eu mă bucur că a zâmbit mai devreme și a spus că am vorbit despre ea, că eu nu am spus nimic de bine și nici nu am ce să spun de bine, dar dacă pe ea o încântă… îmi dau seama că e arogantă. Din punctul meu de vedere, e cea mai slabă prezență feminină la un concurs de genul acesta.

Nu am înțeles de ce ocolim subiectul cu partea sportivă, nu avem acuratețe, viteză, țintă. Nu simțim probele de niciun fel. Adică, nu am adus niciun beneficiu nici echipei, nici jocului. Nu înțeleg de ce mergem la un concurs All Stars, dacă nu putem ajuta cu nimic, dimpotrivă, încurcăm și mai suntem și ironici. Nu crezi că mai bine era altcineva în locul tău, care aducea beneficii echipei? Te duci bolnavă, accidentată”, a declarat Cristi Mitrea, despre Roxana Nemeș.