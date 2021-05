Roxana sare la gâtul lui Liviu Guță, după ce manelistul a anunțat divorțul: ”Vreau să fac niște precizări!”

Liviu Guță arunca bomba: divorțează! El și Roxana au decis să se despartă după ceva mai mult de un an de la căsătorie. Liviu Guță a făcut anunțul bombă iar Roxana a fost nemulțumită de acest aspect și vine cu precizări.

Liviu Guță a anunțat că se desparte de Roxana, dar a făcut mai mult decât atât, nu și-a putut ține gura și a dat din casă. Moment în care soția lui a sărit ca arsă. ”Mie mi se pare că subiectul nu trebuia să ajungă la TV. Nu așa se spală rufele. Nu aș putea să-l denigrez pentru că așa a fost cu bune, cu rele, a fost soțul meu, încă e soțul meu și nu aș vrea să se ajungă la alte discuții care nu-și au rostul. Am greșit amândoi, dar el nu recunoaște. Vreau să fac niște precizări”, a spus Roxana.

Precizări care au venit cât ai clipi. ”El se contrazice cu multe chestii. Dacă ne uităm pe Facebook-ul lui, îmi scria mesaj de dragoste, acum vine și spune că din cauza mea nu și-a văzut copiii, din cauza mea nu a făcut muzică. Nu are cum să spună asta că eu i-am compus piesele. Și nu a fost de cinci ori plecat de acasă. O singură dată ne-am certat, a plecat la mama lui la Brașov o săptămână. S-a întors, am avut niște discuții, eu am mers la psihlog, trebuia și el să vina cu mine, dar a refuzat. Am fost la psiholog din cauza relației. Am crezut că probabil undeva greșesc, fac anumite chestii fără voia mea. Nu am mai fost căsătorită și am vrut să vorbesc cu un specialist”, a dezvăluit Roxana. (CITEȘTE ȘI: LIVIU GUȚĂ ÎI IA PESTE PICIOR PE COSTI IONIȚĂ CU PRIVIRE LA PRESTAȚIA DE LA SURVIVOR: „SĂRACUL OM, S-O FI SĂTURAT ȘI EL ACOLO”)

”În legătură cu copiii, nu i-am interzis. Un bărbat care îsi iubește copiii, un tată nu ține cont de nimic, nici de femeia de lângă el. Nu puteam să-i spun să nu mai vorbească cu ei sau cum se specula că el le cumpăra copiilor și pe mine mă deranja. Eu nu sunt omul care să facă așa ceva, cum zice el. Urât? Nu am vorbit urât la adresa copiilor lui”, a completat femeia.

În acuză pe Liviu că provoca ceartă din orice. „Știți când am vorbit? Nu am putut să zic urât. Noi am vrut să facem un copil. Probabil s-a simțit lezat. Nu a făcut nimic, asta e problema. L-ați întrebat de ce am fost agresivă verbal? Toate chestiile acestea veneau de undeva. El acum pe pandemie fiind învățat cu bani, să se vadă cu prieteni… am înțeles asta, dar eu am fost lângă el. Căuta ceartă din orice. Problema e la el, nu recunoaște. Să vorbesc despre gelozii? Să vorbim despre faptul că merg la spălătorie și la curățătorie și spune ca stau prea mult? De multe ori, de foarte multe ori a fost agresiv verbal”, a spus soția lui Liviu Guță. (NU RATA: LIVIU GUȚĂ A AJUNS LA FUNDUL SACULUI?! MANELISTUL CERE DAUNE DE JUMĂTATE DE MILION DE EURO DUPĂ SCANDALUL „VIOL LA SIMONA TRAȘCĂ”)

„În timpul pandemiei, am zis și eu să muncesc. Nu, că-l fac de rușine dacă lucrez. Cum nevasta lui Liviu Guță să lucreze? Meseria de bază e de consilier jurudic. Nu cred că s-ar putea ajunge la sentimente mai bine. În legătură cu mașina, vreau să se precizie faptul ca el, înainte să-l cunosc, pe el dețineam un atutoturism. La cununie mi-a cumpărat o altă mașină de la un prieten. M-a făcut, într-un fel sau altul, să-mi vând mașina, și-a luat și el alta și acum când a plecat a vorbit cu băiatul să-mi ia mie mașina. Nu că nu am plătit eu rata. Mașina e pe firma prietenului lui, fiind în leasing. Vreau să mă lase în pace, să vină să divorțăm. I-am propus două variante: ori vine el, ori face o procură. Eu nu am intart în posesia actului, merg, semnez, el după 30 de zile vine și semnează. Are lucruri aici, nu este nicio problem, să vină să și le ia, nu i le-am sechestrat. Eu nu sunt obligată să îți trimit ție lucrurile, tu trebuie să vii după ele”, a încheiat Roxana.