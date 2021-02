Liviu Guță îi ia peste picior pe Costi Ioniță cu privire la prestația de la Survivor: „Săracul om, s-o fi săturat și el acolo”

De curând, Liviu Guță a devăluit că în prezent ar fi putut fi în Republica Dominicană, la Survivor România, loc unde s-a fi întâlnit cu Costi Ioniță, marele său rival.

Artistul susține că din punct de vedere mental ar fi făcut mai bine față provocării decât mulți alți concurenți care acum „își plâng de milă” prin junglă.

„Și eu puteam să mă duc la Survivor, credeți-mă când vă spun asta. Dar eu nu mai am condiție fizică. Bine, eu cred că n-am avut niciodată condiție fizică, doar când eram mai mic și puteam să alerg și eu cu viteză.

Acum nu mai, vă dați seama că numai mașină și mă dau jos. Nu mai am condiție fizică. Nu că mă consider bătrân dar nu mai am cum, nu sunt făcut pentru așa ceva. Îți faci o pregătire înainte, nu te duci acolo și plângi că ți-e dor de mama sau de nevastă.

Nu poți, frate, sunteți bărbați, ce naiba… Eu nu contest faptul că vă e dor de familie, de neveste dar nu plângeți mă la televizor că e urât ce războinici și ce faimoși mai sunteți voi acolo.

Moroșanu, Culiță Sterp, Zanni și Jador își au locul acolo. Restul, nu depuneți efort, nu vreți voi… părerea mea!”, a dezvăluit Liviu Guță pe vlogul său.

Conflict vechi de 15 ani

Liviu susține că Ioniță ”l-a țepuit” cu o sumă de bani pentru că a înregistrat un abum împreună cu acesta dar nu a văzut nici un ban din vânzări.

Chiar și așa, artistul nu a vorbit urât despre prestația lui Costi la Survivor România 2021 și a recunoscut că acesta și-a depășit oricum condiția, reușind să facă față onorabil celui mai dur reality-show din România. Totuși, nu a fost nici foarte ”prietenos” în vorbe.

„Am înțeles că și Costi Ioniță e deja acasă… Săracul om, s-o fi săturat și el acolo. Sincer, nu este ușor să alergi la o vârstă mai înaintată, nu mai ai pregătire, mai ales că noi artiștii, știți cum suntem, nu prea ne place sala, doar cea de mese”, a mai spus Liviu Guță.

