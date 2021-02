Care este numele real al lui Zanni de la Survivor România 2021 și ce studii are, de fapt

Zanni de la Survivor România este unul dintre cei mai controversați concurenți, dar și unul dintre cei mai îndrăgiți. Ceea ce nu mulți știau până acum este numele real pe care îl are Zanni, dar și ce studii are faimosul de la Kanal D.

Zanni de la Survivor este un adevărat fenomen! Și-a făcut fani în toată țara, dar puțini sunt cei care cunosc detalii legate de viața personală a faimosului de la Survivor. De exemplu, una dintre întrebările pe care toată lumea le pune este legată de numele adevărat al lui Zanni.

Numele real al acestuia este Edmond Hubert Zannidache, are 23 de ani și are origini grecești, iar despre studii, vă spunem imediat. Zanni este foarte deschis, așa că, de-a lungul timpului, a împărtășit cu fanii lui numeroase experiențe din viață.

Ce studii are, de fapt, Zanni de la Survivor România

Una dintre ele se leagă de copilăria tristă și săracă pe care a dus-o. Deși nu a vorbit niciodată despre studiile pe care le are, Zanni a mărturisit câte ceva despre job-urile pe care le-a practicat, pentru a câștiga un ban.

„Am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat. Zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate. Am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou. (…) Apoi am spus să mă fac DJ și am vrut să fac un curs de muzică.

Am intrat pe YouTube și am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obișnuit și mi-am spus: «Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu și eu un mesaj». Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenția, să-l frapez. I-am scris așa: «Dă-mi putere, ca să dau și eu mai departe»”, a spus Zanni.

„Când eram mic, îmi plăcea să mă iau în gură cu controlorii din RATB. Îmi plăcea când mă luau. N-am fugit niciodată de ei. Mi-a plăcut să-i înfrunt sau să accept amenda. Am plătit amendă de ultimele două ori. Mergeam la Chefi la cuțite la filmări și mi-au dat amendă pe RATB”, a mai spus faimosul de la Kanal D.