Roxana Vancea, fotografiată COMPLET goală pe o saltea, la mare

Roxana Vancea este, fără doar și poate, una dintre cele mai dorite femei de la noi din țară. Vedeta este tare mândră de corpul ei bine definit și nu ratează nicio ocazie să se mândrească cu formele ei senzuale. Recent, vedeta a postat o imagine pe contul său de Instagram, reușind să pună pe jar întreaga suflare masculină.

Roxana Vancea știe cum să încingă atmosfera pe rețelele de socializare, s-a lăsat fotografiată complet goală, pe o saltea. Imediat ce a făcut publică fotografia cu pricina, imaginea a fost asaltată cu sute de aprecieri din partea prietenilor vedetei din mediul virtual.

Roxana Vancea a făcut atletism

Roxana Vancea mărturisea, într-un interviu, că de mică i-a plăcut sportul. De altfel, a făcut atletism și a avut ca țintă Facultatea de Educație Fizică și Sport.

“Am făcut atletism şi mereu mi-am dorit să fac facultatea de sport, iar în Bucureşti am venit strict pentru acest lucru. Nu mă gândeam că o să am o carieră în televiziune şi o să ajung cunoscută. Eu privesc ceea ce fac acum ca pe o meserie. Cât eram la Neatza, eu lucram în paralel şi ca profesor de sport. Am predat la Maria Rosetti. Am renunţat la meseria de profesor, pentru că acum e mult mai OK, finaciar, ca program, ca tot. Profesorii câştigă foarte puţin, dar cred că lucrul acesta îl ştim cu toţii deja”, dezvăluia Roxana pentru ring. (VEZI AICI: ROXANA VANCEA A ”INCENDIAT” STRADA! A IEȘIT PÂNĂ LA PIAȚĂ ILEGAL DE MULATĂ ȘI…)

Roxana a devenit apoi chiar instructor de fitness cu acte în regulă: ”Mă ocup doar de fete, iar dacă cineva mă vrea antrenor personal, cred că preţul meu ar fi de 200 de euro lunar. Am un preț corect”.