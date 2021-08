Roxana Vancea, siluetă de invidiat și în timpul sarcinii! Vedeta este însărcinată în luna a șaptea. „N-am reușit să pun decât un kilogram”

Roxana Vancea se pregătește să devină mămică și este cât se poate de fericită. Vedeta este însărcinată în 27 de săptămâni și așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va strânge copilul în brațe. Recent, aceasta și-a afișat burtica de graviduță, iar fanii din mediul online au fost surprinși.

Nu este un secret pentru nimeni că Roxana Vancea face sport de mulți ani și a avut grijă mereu ca silueta ei să arate perfect. Se pare că acest lucru o ajută și acum, pentru că de când a rămas însărcinată nu se poate plânge de kilogramele în plus. Deși nu mai face exerciții fizice, Roxana Vancea a luat în greutate doar un kilograme.

Recent, vedeta a postat câteva imagini cu evoluția sarcinii și chiar s-a urcat pe cântar în fața fanilor din mediul online. În săptămâna 27 de sarcină Roxana Vancea cântărește 50 de kilograme și are în continuarea o siluetă de invidiat.

„N-am reușit să pun decât un kilogram. Mă simt foarte bine. (…) Medicul mi-a interzis să fac sport o perioadă. Când m-am dus la control mi-a zis: ‘Trebuie să faci o pauză de vreo 3 săptămâni.

Mi-a explicat că o să nasc mai devreme, că e colul scurt … cică majoritatea femeilor pățesc asta. M-am și antrenat ca nebuna în perioada asta, că n-aveam de unde să știu.”, a povestit Roxana Vancea, în cadrul unei emisiuni tv.

Roxana Vancea, pregătită să devină mămică

La capitolul kilograme în plus, Roxana Vancea stă foarte bine și pare că nici în alte privințe nu are emoții. Vedeta a declarat că este obișnuită deja cu rolul de mămică, de când se ocupă de creșterea băiețelului partenerului ei, și nu își face probleme sau griji inutile.

„S-au schimbat foarte puține lucruri în viața mea, până acum. Încerc să-mi păstrez rutina de până acum, să fiu în continuare energică, să profit de perioada asta în care burtica nu e mare și mai pot face multe activități cu Milan și cam atât. În 23 de săptămâni, am luat în greutate două kilograme.

Nu am nicio poftă, dar mănânc mai mult decât mâncam înainte. Nu am poftă de ceva anume. Mănânc foarte multe fructe în perioada asta, pentru că am renunțat la dulciuri.

Sunt deja mămică pentru Milan, deci nu mai e nimic nou pentru mine.”, a spus Roxana Vancea, în urmă cu ceva timp.

