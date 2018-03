Roxana Vancea, vacanță de coșmar. A fost la un pas să fie arestată. “Ne-au tăiat internetul, iar poliția…”

Roxana Vancea este una dintre cele mai invidiate femei din România. Fosta asistentă TV de la „Neaţa cu Răzvan şi Dani” poate spune cu mâna pe inimă că „Mama Natură” a fost extrem de generoasă cu ea. Pentru că Roxana Vancea are un corp perfect, pe care şi-l menţine cu sport şi diete.

Recent, Roxana Vancea a fost în vacanță, în Bali, unde a fost la un pas să fie arestată din cauza faptului că locuitorii din țara respectivă au reguli stricte când sărbătoresc Revelionul. Conform tradiției, în acea seară nimeni nu are voie să dea petreceri sau să iasă pe stradă.

Nu ai voie să faci gălăgie și nici să aprinzi lumina. Dar Roxana Vancea și prietenii ei nu au respectat aceste restricții. Motiv pentru care poliția locală i-a făcut o vizită.

„Cele mai multe poze sunt făcute de prietena mea şi am mai fost cu încă un cuplu. Fac poze profi. Am stat în două vile. Opt într-o vilă şi restul până la 11 în alta. Am prins acolo revelionul lor. Nu ai voie să ieşi din casă, te arestează dacă te prind pe stradă. Ne-au tăiat internetul. Nu aveam voie nimic. Am aprins un bec, eram prin curte şi a venit poliţia imediat”, a povestit Roxana Vancea la un post de televiziune.

Roxana Vancea, pe mâna medicului estetician

Altfel, conştientă că profesia îi cere să arate mereu impecabil, Roxana Vancea s-a hotărât să se lase pe mâna medicului estetician pentru mici „retuşuri”.

Deşi este adepta stilului natural, Roxana Vancea şi-a dorit să oprească trecerea timpului, corectându-şi ridurile fine de pa faţă. Vedeta a mărturisit că avea mare nevoie de această intervenţie estetică.

„Ce faci, Roxana? Sigur? Stai să mă apropii de tine. O să ajungi să te vopseşti cu mine, că ţi-am scos peri albi”, a spus prietena care a însoţit-o pe fosta asistentă TV

„Ce să fac… am venit să scap de ridurile fine… Că am ceva nevoie. Când am prieteni ca tine, am nevoie de câte un procedeu din ăsta şi cred că am ajuns unde trebuie”, a explicat bruneta.