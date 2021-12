În 2011, Ruby începea colaborarea cu HaHaHa Production, iar de acolo succesul a fost garantat. Cu sacrificii, dar fără compromisuri! Sau, poate, compromisuri „personale”, așa cum le numește. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artista și a aflat cum a răzbit în industria muzicală.

Ruby este primul artist român care s-a lansat în străinătate, dar succesul l-a dobândit în România. A fost un drum anevoios, ca al oricărui alt artist, dar lucrurile au evoluat atât de bine, încât Ruby a ajuns să fie una dintre cântărețele apreciate de la noi. Nu a fost ușor, iar faptul că este o femeie frumoasă a îngreunat și mai mult situația, însă a știut să răzbească.

Ruby, adevărul despre cum a reușit în industria muzicală

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ruby recunoaște că trăsăturile cu care a fost înzestrată au ajutat-o în carieră, dar asta doar când a învățat să se aprecieze. Căci, da, au existat și momente în care nu era deloc mulțumită de felul în care arăta. Însă, cu toate acestea, nu ar fi făcut niciodată compromisuri!

„Compromisuri care țin de timpul meu și viața mea personală, da, dar altfel de compromisuri, nu. Tot ce am obținut în viață, am obținut prin forțe proprii, prin munca mea și determinarea mea.

Iar faptul că-mi place să mă simt bine, frumoasă și sexy mi se pare că nu ar trebui să fie judecat și blamat. Îmi place să mă folosesc de feminitatea mea și să mă bucur de ea și cred că asta ar trebui să facă orice fată tânără”, ne-a dezvăluit artista.

„Îmi permit să fiu egoistă”

Cât despre căsătorie și copil, Ruby se confesa acum câteva luni, tot în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

„Încă nu simt că am ajuns în punctul în care să mă căsătoresc și să fac un copil. Mai am multe misiuni de îndeplinit în carieră. Neavând copil, îmi permit să fiu egoistă și să mă gândesc la ce vreau să îndeplinesc până când va veni momentul. Încă mă consider copil, încă sunt răsfățata familiei și sunt bucuroasă că pot să mai copilăresc. Pe de altă parte, nu fug de responsabilitate, noi avem 12-13 animale de companie, o avem pe mamaia care este ca un copil și n-aș putea să mă ocup și să mă dedic unui copil.

Sunt convinsă că ar trebui să renunț la multe din ceea ce fac în muzică, dacă aș avea un copil”, ne povestea Ruby, la sfârșitul lui septembrie.

Sursă foto: Instagram.com