Ruby, fotografie de infarct. S-a fotografiat în oglindă, în sânii goi. “Of, of, ce ne faci tu nouă!”

Ruby este una dintre cele mai sexy artiste din România. Este o nonconformistă și îi place să se joace cu imaginația bărbaților. Recent, cântăreața s-a fotografiat în oglindă, într-o ipostază super-sexy.

Ruby s-a pozat de la spate, în timp ce purta un tricou care îi acoperea posteriorul demențial. Sânii nu i-a acoperit, însă, cu nimic, însă artista nu le-a prezentat prietenilor virtuali și bustul generos. Fanii i-au putut, totuși, admira spatele gol, care este aproape plin cu tatuaje.

Prietenii virtuali au reacţionat imediat şi i-au scris artistei numeroase mesaje. „Ce ne faci tu nouă Ruby of,of,of. Of,of ce sexy ești!”, „Cred că am apăsat de 4 ori LIKE!”, au fost doar două dintre mesaje.

Ruby visa din copilărie să ajungă cântăreață

“Mereu spuneam că o să fiu cântăreaţa şi actriţă şi, mulţumesc lui Dumnezeu m-a ajutat. Mă imaginam făcând asta, mă imaginam cântând alături de idolii mei şi sunt foarte bucuroasă acum şi emoţionată de fiecare dată când sunt în preajma lor. Am terminat şi Liceul de Artă „Dinu Lipati”, acolo am făcut arta actorului, mi-ar fi plăcut să fiu la secţia de muzică, de canto, de pian, însă trebuia să cunoşti notaţia muzicală, ori eu eram străină de asta. Şi am dat la actorie. Mi-a plăcut foarte mult, în timpul liceului am devenit foarte pasionată de teatru, ceea ce eu studiam la clasă, foarte, foarte pasionată, îmi imaginam că o să fiu pe scena teatrului Odeon, îmi doream mult să joc acolo pe scenă şi, cine ştie, poate se şi întâmplă într-o zi”, a povestit cântăreața.

„Este şi un citat care mie îmi place foarte, foarte mult, pe care băieţii l-au adaptat şi l-au adus acolo în piesă. Deşi pământul se învârte în continuu, eu m-am născut acasă şi ăsta este un citate pe care eu îl iubesc de foarte, foarte mulţi ani şi pe care voiam să mi-l tatuez. Pământul se învârte încet ca ruleta pe masă, dar… mi se face pielea de găină, dar oriunde aş merge, să ştii că mă întorc tot acasă. Îmi pare rău că lucrurile s-au schimbat. Acasă nu mai e ca atunci când eram noi mici. În primul rând, pentru mine acasă înseamnă şi însemna mai mult casa de la Medgidia, unde eu am crescut, unde sunt şi acum toţi prietenii mei din copilărie şi de unde amimtiri frumoase”, a mai spus Ruby.

„Nu vorbesc la fel de frumos când suntem noi în casă, dar aşa când sunt întrebată normal că mă emoţionez şi o iau mai în serios. Relaţia noastră e una foarte deschisă, foarte relaxată, îi zic lui mamaia tot ce îmi trece prin cap. Ce îmi zice ea să nu fac, fix aia fac. Mereu fac opusul, să o văd cum se enervează. Ea mă ia în braţe toată ziua, mă pupă, mă sufocă, mă sugrumă, dacă ar fi după ea… Trec pe lângă ea şi mă ţine în genunchi.. Bre, lasă-mă în pace că eşti o mână de om, te strivesc”, a mai povestit vedeta.