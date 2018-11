Ruby nu se dezminte și a făcut senzație pe marginea piscinei: ”Ești o adevărată panteră!”

Ruby nu se dezminte și a făcut senzație pe marginea piscinei. Chiar dacă este plecată din țară și participă la show-ul de mare succes ”Asia Express”, Ruby nu își uită fanii și postează pe Instagram fotografii incendiare. Ultima dintre ele i-a determinat pe prietenii virtuali să o compare cu o… panteră.

Ruby are foarte mulți admiratori și asta nu mai este un secret pentru nimeni. Este admirată nu numai pentru felul în care cântă, ci și pentru… formele sale. Bineînțeles că o apariție ceva mai decoltată a vedeti atrage like-uri neumărate în social-media, iar fanii postează comentarii laudative. Așa s-a întâmpplat și acum.

Ruby a postat o fotografie în care apare pe marginea unei piscine, în costum de baie, iar prietenii virtuali ”au luat foc” de-a dreptul. Fotografia a apărut pe site-ul de Instagram al vedetei, iar imaginea este… hot, hot, hot!

I s-a transmis că este frumoasă, că este ”bunăciune”, că este iubită și că îi face pe bărbați să aibă fantezii diverse. Nimic nou pentru Ruby. Este obișnuită cu astfel de reacții, iar fotografiile incendiare de pe Instagram vor continua, desigur.

Părinții lui Ruby sunt despărțiți și sunt plecați la muncă în străinătate

În urmă cu mulți ani, părinții cântăreței au divorțat. În vârstă de 29 de ani, Ruby are un frate vitreg, care are 10 ani și este din partea tatălui. Deși inițial, ea nu a fost încântată că are un frățior, în prezent, ea nu își poate imagina viața fără simpaticul Andrei Grigore.

„Ne intelegem foarte bine, il iubesc maxim. Ne vedem destul de des, pentru ca el sta cu mamaie si atunci cand ea vine la mine il ia si pe el. Avem o relatie foarte buna, apropiata. Este un pusti grozav”, ne-a mai declarat Ruby într-un interviu mai vechi.

Ruby s-a născut pe 28 ianuarie 1989 în Medgidia. Ea este o cântăreaţa foarte cunoscută pe piaţa muzicală din România, piesele acesteia ajungând mai tot timpul în topurile muzicale. Printre acestea se numără:

„Stinge lumina”, „Nu caut iubiri”, „Îți mulțumesc”. – piesă la care a colaborat cu artistul A.U.