Rudele tinerilor care au murit în urma tragediei de la Colectiv au depus mărturie și joi, la Tribunalul București, într-un nou termen al procesului. Momentele în care au retrăit durerea pierderii celor dragi au fost copleșitoare. (VEZI ȘI: MĂRTURIA LUI ALEX PENESCU)

Printre cei care au fost în club în noaptea fatidică s-a numărat și Ionuț Maior, un tânăr de 23 de ani, basistul trupei Bruma. El se afla în Colectiv alături de soția lui, Livia. Ambii au ajuns la spital cu arsuri grave. Livia s-a aflat de la bun început într-o stare mai bună, pentru că soțul ei a protejat-o cu propriul său trup. (VEZI ȘI: LIVIA MAIOR A SUFERIT UN SOC CAND SOCRII I-AU DAT VESTEA CEA NEAGRA)

Tatăl lui Ionuț Maior a povestit, printre lacrimi, în fața instanței, cum și-a pierdut fiul.

“A murit la spital după opt zile. Atâta vă spun: era căsătorit de o lună, urma să fie promovat, să ne mutăm la Brașov. Soția nu poate trece de acest impact. În fiecare săptămână intră în spital. Este pe rețetă cu calmante de atunci.

Eu m-am refugiat în muncă. … Acum nu mai este … El era nădejdea noastră de ajutor la bătrânețe”, a spus tatăl lui Ionuț, care a semnat declarația de martor cu mâna tremurând și cu lacrimi în ochi.

“Am ajuns să considerăm că viața fără el nu mai are niciun sens”

Andrei Petru Bucă a pierit în clubul “Colectiv” la doar 29 de ani. Tânărul din Brăila absolvise Facultatea de Arhitectură şi lucra la o firmă din domeniu. Tatăl său a fost și el prezent, joi, la tribunal. “Avea 29 de ani și era arhitect. Era director de producție la fabrica Timbercraft. De la trei ne făceam toate concediile cu cel mic.

La un moment dat, am ajuns să considerăm că viața fără el nu mai are niciun sens. Eram uniți. Am hotărât atunci, chiar dacă avem 50 de ani, să facem un copil. Avem o fetiță de doi ani și jumătate, Andreea. Azi dimineață, pe fondul citării aici, m-am trezit cu o stare de sufocare. Voiam să respir și nu puteam”, a spus tatăl lui Andrei.

Un incendiu a izbucnit în 30 octombrie 2015 în clubul bucureștean Colectiv, de la artificiile aprinse în timpul concertului trupei “Goodbye to gravity”. Focul s-a extins rapid, cuprinzând în doar câteva zeci de secunde tavanul clubului. Un număr de 65 de oameni au murit (27 în noaptea tragediei, iar restul ulterior). În noaptea incendiului au fost spitalizați 162 de răniți. (CITEȘTE ȘI: CE FACE ANDREI GĂLUȚ, SOLISTUL TRUPEI GOODBYE TO GRAVITY)