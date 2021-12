S-a aflat! Când va fi dus Ahmed Sami El Bourkardi, principalul suspect al dublei crime din Iași, în fața magistraților

Judecătorii din cadrul Curţii de Apel Iaşi au amânat decizia în ceea ce priveşte contestaţia la arestare preventivă formulată de Ahmed Sami El Bourkadi pentru data de 22 decembrie.

Ahmed Sami El Bourkadi susține că este nevinovat. Tânărul a depus o cerere de contestație a măsurii de arestare preventivă. Astfel, dacă judecătorii ieşeni vor respinge contestaţia presupusului autor al dublei crime, acesta îşi va petrece sărbătorile de iarnă în arest. Magistrații vor, cu orice preț, ca inculpatul să fie prezent în sala de judecată.

Ahmed Sami El Bourkadi se află în acest moment în Italia, acolo unde a fost prins de poliţiştii români în colaborare cu carabinierii. (CITEȘTE ȘI: TATĂL VANESEI, TÂNĂRA UCISĂ ÎMPREUNĂ CU IUBITUL MAROCAN, FACE DEZVĂLUIRI SFÂȘIETOARE. FIICA SA I-AR FI CERUT AJUTORUL ÎNAINTE SĂ MOARĂ)

„Din ce am înțeles se consideră nevinovat și are explicații pentru acuzațiile care i se aduc. Din ce am discutat cu avocatul din Italia, tânărul a acceptat, chiar a dorit să se urgenteze procedura să revină poate chiar mâine sau oricum în acest weekend în țară. A dorit să se treacă foarte repede la extrădarea lui, nu a mai solicitat înscrisurile venite din România, a spus că vrea să fie în țară și să se apere. Am înțeles că a făcut o impresie bună autorităților italiene”, a declarat avocatasuspectului.

Tânărul a fost la spital, după ce și-ar fi măcelărit victimele

Ahmed Sami El Bourkadi este un marocan, student la UMF Iași, coleg cu Youssef Ajniyah. Acesta a fost pus în urmărire internațională după ce a fost arestat în lipsă de magistrați. Tânărul se afla în anturajul celor două victime şi anchetatorii cred că ar putea fi vorba despre o răzbunare sau un conflict spontan.

Pe 9 decembrie, Ahmed Sami El Bourkadi s-a prezentat la Spitalul Sf. Spiridon din Iași cu o plagă la mâna dreaptă. A fost dus în secția de chirurgie plastică, dar nu a mai revenit la UPU: ”Pe data de 9 decembrie s-a prezentat în urgenţă o persoană de naţionalitate străină care avea o plagă la mâna dreaptă şi a primit îngrijiri medicale în clinica de Plastică Reconstructivă din cadrul spitalului. Din clinică nu a mai revenit în unitatea de primiri urgente”, a transmis prof. dr. Diana Cimpoeșu, şefa UPU SMURD.

Ioana Vanesa Burlacu și iubitul ei din Maroc, Youssef Ajniyah, ambii studenți la UMF Iași, au fost înjunghiați de mai multe ori, în vila în care locuiau. Cadavrele lor au fost găsite sâmbătă dimineața. (VEZI ȘI: NOI DETALII ÎN CAZUL CRIMEI SÂNGEROASE DIN IAȘI. PRINCIPALUL SUSPECT SUSȚINE CĂ MAI ERAU DOUĂ PERSOANE ÎN CASA ÎN CARE LOCUIAU VANESA BURLACU ȘI YOUSSEF AJNIYAH)