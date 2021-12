Noi detalii în cazul crimei sângeroase din Iași. Principalul suspect susține că mai erau două persoane în casa în care locuiau Vanesa Burlacu și Youssef Ajniyah

Noi detalii în cazul crimei sângeroase din Iași. Principalul suspect în acest caz, Ahmed Sami El Bourkadi, susține faptul că în casa în care locuiau Ioana Vanesa Burlacu și Youssef Ajniyah s-ar mai fi aflat, la momentul respectiv, încă două persoane. Bărbatul susține că este nevinovat.

Au apărut noi detalii în cazul dublei crime din Iași, unde doi studenți din cadrul UMF Iași au fost găsiți fără suflare într-o vilă din Moara de Vânt. Ioana Vanesa Burlacu și Youssef Ajniyah au fost descoperiți într-o baltă de sânge, având pe trupuri multiple plăgi tăiate.

Principalul suspect în acest caz, Ahmed Sami El Bourkadi, a fost prins de carabinieri, la Roma, în data de 14 noiembrie. Bărbatul susține faptul că este nevinovat și nu este de acord cu arestarea preventivă. Tânărul marocan le-a explicat oamenilor legii că în noaptea aceea s-au mai aflat în locuință încă două persoane, iar el ar fi mers doar să își recupereze un hanorac pe care îl uitase. Principalul suspect va ajunge în România în cursul zilei de marți. Studentul marocan susține că ar fi încercat să ia legătura cu colegul de facultate, însă nu a răspuns. Va fi supus unor audieri.

Apartamentul lui Ahmed Sami El Bourkadi a fost percheziționat, iar oamenii legii au găsit doi saci care ar putea conține probe.

Anchetatorii au găsit pete de sânge pe pantofii principalului suspect

Pe de altă parte, însă, anchetatorii au descoperit pete de sânge pe pantofii principalului suspect în acest caz, Ahmed Sami El Bourkadi, arată BZI.ro. După efectuarea unor percheziții în apartamentul studentului, anchetatorii au descoperit mai multe obiecte care ar putea să fie relevante pentru cazul dublei crime din Iași. Printre aceste obiecte se află și o pereche de încălțăminte care prezintă urme de sânge. Pantofii vor fi duși în laborator pentru a se afla dacă petele de sânge coincid cu cele ale celor doi studenți găsiți fără suflare în vilă.

De asemenea, bărbatul a aflat de la știri că este suspect în acest caz. Avocata sa a mărturisit faptul că studentul avea programată vacanță de mai bine de trei săptămâni, biletele fiind achiziționate din timp. Colegul celor doi tineri uciși susține că și-a anunțat familia când a mers în ziua respectivă în casa lor, pentru a-și lua hanoracul.

„Când autoritățile italiene l-au reținut chiar era în drum spre aeroport, se îndrepta spre România. Nu a dorit să se sustragă niciun moment, iar prietena lui a și făcut dovada rezervărilor. Din ce am înțeles se consideră nevinovat și are explicații pentru acuzațiile care i se aduc. Din ce am discutat cu avocatul din Italia, tânărul a acceptat, chiar a dorit să se urgenteze procedura să revină poate chiar mâine sau oricum în acest weekend în țară”, a declarat Raluca Andrei.

„A dorit să se treacă foarte repede la extrădarea lui, nu a mai solicitat înscrisurile venite din România, a spus că vrea să fie în țară și să se apere. Am înțeles că a făcut o impresie bună autorităților italiene. Victima l-a invitat să rămână peste noapte, dar trebuia să se întoarcă acasă. Nu a rămas peste noapte. A fost acolo, și-a uitat un hanorac, ulterior l-a sunat, dar nu a mai răspuns. Iubita ar fi avut o serie de probleme cu un fost iubit”, a adăugat avocata.

Au avut parte de o moarte violentă

Reprezentanții IML Iași au făcut o serie de precizări referitoare la modul în care cei doi tineri au decedat. Ioana Vanesa Burlacu prezenta pe trup nu mai puțin de 33 de plăgi tăiate. Studentul marocan, Youssef Ajniyah, prezenta 17 plăgi înțepat-tăiate. Testele de droguri au ieșit negative. De asemenea, urmele de pe corp arată că cei doi tineri ar fi încercat să se apere în fața criminalului.

„În cursul zilei de sâmbătă s-au efectuat necropsiile celor doi tineri. Vorbim despre două cazuri de agresiune. Persoana de sex feminin prezenta 33 de plăgi tăiate, iar persoana de sex masculin prezenta 17 plăgi înțepat-tăiate, cu atingerea organelor vitale. Examenele de laborator vor confirma ceea ce medicii legiști au constatat necroptic. Nu s-a identificat prezența alcoolului, cel puțin la persoana de sex feminin. Nici testele pentru droguri nu au ieșit pozitive. Plăgile aveau dispoziție pentru afectarea organelor vitale și dispunerea lor erau aproape identică. Sunt o parte din leziune în regim de apărare. Nu există urme de incendiere. Au avut parte de o moarte violentă”, a precizat prof.dr. Diana Bulgaru, șefa IML Iași.

