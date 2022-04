S-a aflat! Care este planul lui Vladimir Putin pentru România? Anunţul care a surprins pe toată lumea

Războiul dintre Rusia și Ucraina durează de 47 de zile, perioadă în care zeci de mii de oameni și-au pierdut viața. Toate statele din apropiere sunt în alertă maximă, inclusiv România. Rebekah Koffler, fost ofițer de informaţii pe Rusia-Ucraina US Defence Intelligence Agency, susține, însă, că Vladimir Putin nu are niciun plan cu țara noastră.

Anunțul acestuia vine la doar câteva zile distanță după ce Volodomir Zelenski a anunțat că România și Polonia ar putea fi invadate de Rusia în perioada următoare. Însă, în realitate, liderul de la Kremlin nu ar avea niciun plan cu privire la cele două state.

“Nu sunt de acord cu declaraţiile preşedintelui Zelenski. Nu, România nu este parte din plan şi nici Polonia nu este, dar Putin are un plan mai cuprinzător. În această privință, preşedintele Zelenski are dreptate. Uitați care este planul lui Putin. Preşedintele Putin s-a decis că trebuie să reconstruiască ceea ce Rusia numește perimetru strategic de securitate prin reîntregirea fostelor state sovietice sub controlul Rusiei. De ce? E vorba de o problemă de securitate. Distanța dintre forţele NATO şi St. Petersburg, care este cel mai mare oraş din Rusia, s-a redus de la 1.000 de mile cât era la sfârşitul Războiului Rece, la 100 de mile astăzi. Este aceeași distanță ca între Washington şi New York. Deci acesta este motivul suprem pentru acest război, de aceea a trasat acestă linie”, a spus Rebekah Koffler, fost ofițer de informaţii pe Rusia-Ucraina US Defence Intelligence Agency.

Planul lui Vladimir Putin pentru România. “Vrea ca Rusia să…”

Totodată, Rebekah Koffler a dezvăluit că Rusia și-a măsuri cu privire la NATO și a ridicat și o organizație în acest sens.

“Rusia are deja o organizație care s-a ridicat ca o contra măsură pentru NATO. Se numește SCTO- Organizația Tratatului de Securitate colectivă. Deci el îşi dorește ceva mai puternic, vrea ca Rusia să fie forţa dominantă în alte alianțe care chiar şi azi se numesc UNIUNEA. Numele complet este Uniunea Economică Eurasia. Deci vedem paşii pe care Rusia i-a făcut pentru a crea acesta uniune. Acesta este planul”, a mai precizat Rebekah Koffler, potrivit Antena 3.

