OFICIAL! România este atacată cibernetic de Rusia chiar acum: „Am crescut nivelul de alertă”

România este atacată cibernetic de Rusia chiar acum. Un război hibrid este în desfășurare atât în Ucraina, cât și în țările NATO. Anunțul a fost făcut de Anton Rog, șeful centrului Cyberint al SRI, în cadrul unui interviu.

Generalul spune că Serviciul Român de Informații cunoștea dinainte ziua invaziei, și și-a pus informaticienii în alertă. Aceştia au misiunea să protejeze 61 de ministere, dar și companii de stat cum ar fi Transgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau Transelectrica.

”În perioada de începere a conflictului din Ucraina și pe perioada desfășurării lui am descoperit că încă un actor cibernetic statal din agresorul zonei estice și a Ucrainei încearcă să își facă prezența în ministere din Guvernul României. Mă refer la Rusia.

Ce se întâmplă, spre exemplu, dacă se oprește energia electrică 3 zile în București? Benzinăriile nu mai pot funcționa, se blochează fluxurile de aprovizionare, într-o zi și jumătate ar scădea peste tot temperaturile în casă”, a declarat generalul Anton Rog – șeful Centrului Național Cyberint SRI, potrivit Stirileprotv.ro.

De asemenea, șeful centrului Cyberint al SRI a explicat faptul că ţara noastră a fost atacată constant.

”Pe zona de spionaj cibernetic, România este și a fost atacată constant. Cel puțin, Serviciul Român de Informații a știut ziua în care începe conflictul, pe baza propriilor evaluări și pe baza datelor primite de la parteneri, sigur n-a știut ora și minutul.

Ce am făcut , cu mai mult timp înainte, am început să lucrăm în registru de permanentă 24/7, am crescut nivelul de alertă și de monitorizare”, a mai declarat generalul SRI.