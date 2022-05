S-a aflat! Ce voia, de fapt, să facă Anda Adam cu imobilul din care a fost evacuată

Anda Adam (42 de ani) a dezvăluit ce voia să facă cu locuința din Bragadiru, din care a fost evacuată. Cântăreața a mărturisit că renova casa pentru a-i face un cadou unei persoane foarte apropiate, dar proprietarul i-a depus o cerere de evacuare.

Anda Adam se apucase să renoveze o casă din Bragadiru pentru a-i face un cadou mamei sale, care va veni în țară peste un an. O alesese special pe aceasta deoarece și-a achiziționat și ea o locuință la doar zece metri distanță.

„Oricum era casa pe care i-o achiziționam mamei mele, care urmează să vină în România anul viitor. Și am zis să îi fac o surpriză pentru că tot acolo, la 10 metri distanță, eu mai am achiziționată o altă casă și cu un teren, o curte de 500 de metri. Tocmai de aceea am vrut să o cumpăr pe asta, să fie chiar lângă mine mama mea", a spus Anda Adam.

De ce a fost evacuată Anda Adam din casa din Bragadiru

Conform avocatului reclamantului, Anda Adam nu a mai avut banii necesari pentru a-i plăti diferența proprietarului. Încheiase cu acesta un antecontract de vânzare-cumpărare și promisese că va achita suma rămasă în intervalul octombrie-decembrie al anului 2021. După cum înțelegerea nu ar fi fost respectată, proprietarul a depus o cerere de evaluare.

Anda Adam și-a spus cuvântul cu privire la această situație și susține faptul că nu a vrut să înșele proprietarul, dovadă fiind banii investiți în casă.

„Toată bună intenția să o cumpăr, în niciun caz, nici nu voiam să păcălesc pe nimeni, nici nu voiam să trag vreo țeapă, pentru că nu aveam de ce. Doar nu băgam bani în ea degeaba, și cu scopul acesta am cumpărat-o, ca să o iau pentru mama mea și să fie lângă casa mea, la 10 metri", a adăugat Anda Adam.