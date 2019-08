S-a aflat cel mai mare secret al fostei vedete de la Acasa TV și Pro TV! Ioana Ginghină este, de fapt, la al doilea divorț

Ioana Ginghină a divorțat de Alexandru Papadopol și încearcă să treacă peste acest ”șoc” sentimental. Dar vedeta este un caracter puternic, așa cum a demonstrat de foarte multe ori, de-a lungul timpului, astfel că privește optimistă către viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat.

Ioana a recunoscut că a fost ”grăbită” atunci când s-a măritat, însă este tranșantă. Și-a făcut ”damblaua” cu măritatul și va fi mult mai atentă de acum încolo. Chiar recunoaște că dorea neapărat să se mărite, considerând că ”atunci” era ”mai disperată”.

„Vreau să fiu mai atentă de data asta pentru că m-am grăbit! De fiecare dată m-am grăbit! Acum gata, mi-am făcut damblaua cu măritatul. Nu mai țin neapărat să mă mărit, poate atunci eram mai disperată!’, a declarat Ioana Ginghină pentru VIVA!.

”A fost o nebunie și am zis „ok, hai să ne căsătorim!”

Ioana Ginghină a făcut și o dezvăluire de senzația. A mai fost căsătorită o dată, înainte de a deveni soția lui Alexandru Papadopol. Și atunci a fost vorba despre o căsătorie în ”viteză maximă”, cu taxă de urgență plătită fiindcă viitorul soț pleca în străinătate.

„Puțină lume știe că eu am mai fost măritată o dată, înainte de Alexandru, la 21 de ani. Și-atunci, cu Alexandru n-am mai fost așa disperată să mă mărit, dar el a zis să ne căsătorim. Nu cred că aveam o săptămână sau două de relație. A fost o nebunie și am zis „ok, hai să ne căsătorim!’. Mi s-a părut comic! Am depus acte, am plătit taxă de urgență pe motiv că pleacă el în străinătate și așa a fost. După o săptămână ne-am căsătorit. Era bine dacă mai stăteam câteva împreună că poate nu se ajungea aici!’, a spus Ioana Ginghină.