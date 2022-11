S-a aflat! Cine i-a spart casa Larisei Drăgulescu: ”Mai bine că n-am cunoscut-o!”

Sâmbăta aceasta, Larisa Drăgulescu a anunțat că a divorțat de Bogdan. Cei doi erau împreună de cinci ani și erau căsătoriți din aprilie 2021. La scurt timp după ce a mărturisit că este, din nou, singură, a dezvăluit cine a despărțit-o de partenerul de viață.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu trece printr-un nou divorț, la 15 ani distanță față de ruptura de gimnast. Soțul mai tinerel, fostul ei client din vremea în care era escortă în Germania, a rupt relația. Cei doi se distanțaseră enorm în ultimul an, din cauza distanței.

Pe data de 27 octombrie, fostul iepuraș Playboy a semnat ultimele acte de divorț, dat a ținut secretă despărțirea până pe 12 noiembrie. Odată cu anunțul, Larisa Drăgulescu a „scăpat” și adevărul despre cine i-a spart, de fapt, casa.

„A fost la distanță în ultimul an, în rest nu, pentru că eu am stat o perioadă foarte lungă în Germania, pe timpul pandemiei a stat și el mai mult cu mine acasă. În ultimul an, el a hotărât să plece și să stea mai mult acolo. Nu a luat în considerare să se mute în România. Inițial, și eu am crezut că așa voi face, dar mi-am dat seama că îmi place prea mult la mine acasă, am absolut de toate, nu-mi lipsește nimic”, a spus fosta escortă la o emisiune TV.

Cine a adus-o pe Larisa Drăgulescu la divorț: „Nu a fost niciodată de acord cu relația noastră”

Chiar dacă nu a vrut să spună că ea ar fi cauza principală a despărțirii, fosta soție a lui Marian Drăgulescu a mărturisit că soacra n-a iubit-o. Se pare că mama lui Bogdan nici măcar n-a vrut să o cunoască, chiar dacă cei doi erau căsătoriți din aprilie 2021.

„Probabil (n.r. a fost o influență și mama lui), nu știu. Nu am cunoscut-o nici până acum. Cred că am vorbit o dată la telefon, dar demult. Nu a fost niciodată de acord cu relația noastră și cam atât, nu am avut discuții prea mari. Poate că este mai bine că n-am cunoscut-o. Așa a fost să fie. Eu mă bucur că am încercat, poate dacă nu încercam, îmi părea rău”, a adăugat vedeta.

