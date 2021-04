S-a aflat! Cum s-a încheiat relația între Gina Pistol și Ciprian Marica

Gina Pistol și Smiley trăiesc o poveste de dragoste de ani buni și recent au devenit și părinții unei minunate fetițe pentru prima oară. Puțini sunt, însă, cei care știu că blondina s-a iubit cu Ciprian Marica înainte să-l cunoască pe tatăl fetiței sale.

Gina Pistol este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. De-a lungul timpului, vedeta a avut câteva relații cu bărbați celebri. Printre aceștia se numără și Ciprian Marica. În 2009, cei doi au trăit o scurtă poveste de dragoste. (CITEȘTE ȘI: GINA PISTOL ȘI SMILEY, SARCINI DIFERITE ÎN CALITATE DE PĂRINȚI: “EU O HRĂNESC CU BIBERONUL”. ARTISTUL NU A ÎNVĂȚAT SĂ ÎI SCHIMBE SCUTECELE JOSEPHINEI)

La vremea respectivă, fostul fotbalist juca în Germania. Prezentatoarea TV i-ar fi făcut mai multe vizite lui Ciprian Marica, în ciuda faptului că nu a recunoscut niciodată relația dintre ea și el: ”Nu stă numai Ciprian în Germania. Eu am plecat la Dusseldorf și de acolo am mers la niște prieteni care stăteau în Frankfurt. Am petrecut un weekend în Frankfurt și apoi m-am întors acasă. Nu m-am văzut cu Ciprian. Am rămas prieteni, amici. Dacă este ziua lui îi dau un mesaj să-i spun ‘La mulți ani’, dacă este ziua mea face și el la fel”, spunea, atunci, Gina Pistol.

Relația celor doi n-a durat, însă, iar în ciuda sacrificiilor făcute… Gina Pistol a decis să rămână în Capitală și să se axeze pe viața profesională. Se pare că fostul fotbalist nu ar fi avut gânduri serioase în ceea ce o privea pe blondină. (VEZI ȘI: CUM A SLĂBIT GINA PISTOL 15 KILOGRAME, FĂRĂ SĂ MIȘTE UN DEGET: ”RĂMÂNE ÎNTRE NOI!”)

”Confirm informația, din surse sigure. Gina Pistol a plecat de la Marica, dar acum îi pare rău. Îi dă o groază de sms-uri omului, poate se lipește din nou o relație, ceva. Drama e, se pare, că Marica n-a vrut decât să o treacă în palmares și cam atât…”, scria, atunci, și Cristi Brancu pe blogul lui.