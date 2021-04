Gina Pistol a slăbit, deja, 15 kilograme, fără să facă deloc sport! Avea 80 în timpul sarcinii, apoi a născut, iar de atunci au trecut doar cinci săptămâni. Care este secretul iubitei lui Smiley?

Prezentatoarea de la ”Chefi la cuțite” a fost luată la întrebări de către fanii ei în privința greutății, dar ea nu le-a divulgate niciodată nimic în acest sens. Nu le-a spus cât a slăbit, când se îngrășase… Până de curând! Când a dezlegat marele mister. Ajunsese să aibă aproape 80 de kilograme în sarcină, iar acum, la puțin peste 5 săptămâni de la naștere, are 65. Nu mai puțin de 15 kilograme a dat jos Gina, fără sport și fără vreo dietă spectaculoasă. (CITEȘTE ȘI: GINA PISTOL A ÎMPĂRȚIT INTERNAUȚII ÎN DOUĂ! MOTIVUL PENTRU CARE A PRIMIT CRITICI DURE DIN PARTEA UNORA. „SĂRACA DE TINE…NU TE MAI PLÂNGE ATÂT!”)

Cum a slăbit Gina Pistol 15 kilograme, fără să miște un deget: ”Rămâne între noi!”

Ea are un regim alimentar bine pus la punct, echilibrat, despre care recent a vorbit. Trei mese, două gustări. „Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des. Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi”, a dezvăluit Gina Pistol pe InstaStory.

Nu face sport, cum spunea, dar dornică să revină în circuitul mișcărilor este. „Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, a mai spus vedeta. (NU RATA: CUM ÎȘI ALINTĂ GINA PISTOL FETIȚA. VEDETA S-A DAT DE GOL PE INSTAGRAM: „ESTE LINIȘTE ÎN REGAT”)

A avut și pentru hateri un mesaj, pentru că prea au bătut-o la cap în ultima perioadă. „Acum sunt certată și pentru că stau pe Internet. Bă, de ce nu mă lăsați să fiu eu, cum vreau eu, când vreau eu?! De ce nu-mi lăsați libertatea asta, că nu înțeleg? Am mai spus-o și mă repet. Nu sunt aici ca să mulțumesc pe cineva și nici să impresionez pe nimeni. Am vorbit deschis despre trăirile mele pentru că sunt multe femei care au trecut prin asta și eu nespunându-mi nimeni la ce să mă aștept, am crezut că e ceva greșit și mă și judecam pentru trăirile mele și stările alea ciudate”, a spus Gina Pistol.

