S-a căsătorit Ilie Năstase cu Ioana Simion? Fostul tenismen a apărut cu verigheta pe deget

După opt ani de mariaj cu Brigitte Sfăt, Ilie Năstase este mai hotărât ca niciodată să-și refacă viața alături de Ioana Simion. Cu care are în plan să se căsătorească. Dacă nu chiar a făcut-o deja!

Recent, Ilie Năstase a fost văzut cu verigheta pe deget, astfel că nu este exclus ca fostul lider ATP să fie, iarăși, un bărbat cu obligații. Mai mult, și Ioana a fost surprinsă cu inelul la mână. Misterul, însă, îl pot elucida doar cei doi.

Ioana Simion s-a iubit cu Nick Rădoi

Bruneta s-a iubit în trecut cu Nick Rădoi, miliardarul american de origine română și spune că a învățat foarte multe din acea relație. Acum, Ioana Simion și-a găsit fericirea în brațele lui Ilie Năstase și face tot posibilul ca relația lor să meargă.

„Nu mă mut la Ilie, am vorbit despre acest lucru şi am stabilit să stăm şi la Constanţa, şi la Bucureşti. Eu la Constanţa am casa şi copilul de care sunt foarte ataşată. Nu cred că pot vorbi despre o mutare definitivă la Bucureşti. Am hotărât să facem naveta, astfel că atunci când ne plictisim, să dăm o fugă până la marea de care sunt îndrăgostită, apoi să vin în Bucureşti”, spunea iubita lui Ilie Năstase în 2018.