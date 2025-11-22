S-a căsătorit în secret, în America! Vedeta din România a făcut marele anunț pe Instagram: „Mulțumesc că m-ai ales!”

Bucurie mare pentru o vedetă de la noi! Aceasta s-a căsătorit în mare secret departe de țară, în America! După evenimentul special, ea a împărtășit mai multe imagini pe rețelele de socializare. De asemenea, a transmis și un mesaj emoționant. Află, în articol, toate detaliile!

Cori Grămescu a spus marele „Da!” peste Ocean. În urmă cu câțiva ani, cunoscuta nutriționistă a decis să se mute în America, iar viața pare că i-a surâs. Pe lângă reușitele profesionale, românca se bucură de momente prețioase și pe plan personal. Recent, s-a căsătorit în mare secret cu un bărbat pe nume Stefan Ramsauer.

Cori Grămescu s-a căsătorit în America

Cori Grămescu este în culmea fericirii. Nutriționistă și instructor de pilates, românca și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat pe nume Stefan Ramsauer. Cei doi au decis să facă marele pas și s-au căsătorit în America.

Vedeta a fost cea care a făcut marele anunț. După eveniment, Cori Grămescu a publicat mai multe imagini realizate la cununie. Ea a purtat o rochie ivory, simplă, care i-a pus perfect în valoare silueta, iar mirele a ales un costum elegant, albastru.

„Dragoste și fericire. Mulțumesc că m-ai ales! Mândră să-ți fiu soție, cea mai bună prietenă și parteneră perfectă”, a scris Cori Grămescu, pe Instagram, în dreptul imaginilor din ziua cea mare.

Cori Grămescu și-a construit o nouă viață peste Ocean, iar acum trăiește visul american. Inițial, nutriționista a vrut să se întoarcă în România, dar nu s-a mai putut acomoda, așa că s-a stabilit în Florida. În urmă cu ceva timp, ea a povestit cum a decis să se mute din țară.

„Era la finalul pandemiei, când am simțit că trebuie să încerc altceva în viața mea. Am vândut businessul de fitness din România. Cu două geamantane, m-am suit în avion și am plecat. A fost mai curând o dorință de evadare, sinceră să fiu, pentru că, pentru mine, pandemia a venit suprapusă cu o perioadă foarte grea pe plan personal și, efectiv, am simțit că dacă nu schimb locul, mediul, nu e bine. În continuare cred că aș avea o viață mai bună în România decât în Statele Unite, unde sunt la început, dar mă simt liberă și îmi priește foarte mult și îmi place foarte mult”, a declarat Cori Grămescu.

Cori Grămescu, femeia care a revoluționat antrenamentele de sală în România: „Așa găsim cea mai bună variantă a noastră”