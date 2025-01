S-a despărțit de soț în mare secret! Cântăreața de la noi nu a vrut să știe nimeni de separare

O veste neașteptată zguduie lumea showbiz-ului românesc. Finalul anului 2024 a adus încă un divorț. De această dată o cunoscută cântăreață și soțul ei au decis să își spună adio. Totul s-a întâmplat în mare secret și abia acum s-a aflat adevărul. Cei doi au semnat actele de divorț după trei ani de căsnicie. Despre cine este vorba?

Ornela Pasăre, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, și soțul ei s-au despărțit după trei ani de mariaj, alegând să țină totul departe de ochii lumii. Divorțul a avut loc într-o discreție absolută, păstrând linia vieții private pe care artista a dorit să o protejeze întotdeauna. Soțul ei nu a vrut niciodată să fie în atenția publică.

Ornela Pasăre și partenerul ei părea că trăiesc o poveste de iubire aparte. Cei doi s-au cunoscut în biserică, un detaliu pe care artista l-a descris ca fiind un „semn divin”. Dragostea lor a culminat cu o nuntă intimă, organizată în Grecia, în 2021, locul unde s-au logodit și unde, doar cu un an în urmă, și-au reînnoit jurămintele de dragoste.

„Tot primesc mesaje mereu să pun poze și cu soțul meu.(…) El nu prea vrea să se expună așa, pentru că nu își dorește să iasă în evidență, să fie și el artist. A zis că un artist în familie este de ajuns, dar o poză merge, mai ales că am sărbătorit și ne-am reînoit jurămintele în Grecia. Acolo ne-am logodit, acolo am fost cerută de soție. Ne-am propus să fie o tradiție și în fiecare an să ne reînoim jurămintele pe ținuturi elene”, spunea Ornela Pasăre, în urmă cu un an.