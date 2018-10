S-a îndrăgostit de tatăl celei mai bune prietene! Cum a reacționat tânăra

Kern poate fi considerat un bărbat fericit! S-a căsătorit cu o tânără, diferența mare de vârstă dintre ei nefiind un obstacol pentru mireasă. Dar povestea este spectaculoasă! Bărbatul a luat-o de nevastă chiar pe cea mai bună prietenă a fiicei lui!

Conform The Sun, tânăra i-a făcut ochi dulci lui Kern, iar acesta nu a rămas pasiv. Cei doi s-au îndrăgostit lulea și, la scurt timp, s-au căsătorit. Spre marea uimire a fiicei bărbatului. ACeasta a avut însă o reacție de om matur: a acceptat pasul făcut de tatăș ei și de cea mai bună prietenă.

„Când ne-am întâlnit prima oară, am lucrat cu fiica lui Kern, ea a fost cea mai bună prietenă a mea şi era căsătorită la acea vreme. Eu eram, de asemenea, într-o relaţie. La început am zis că mă atrage. Am fost întotdeauna atrasă de băieţii mai în vârstă. Mi se părea intereseant Kern şi am început să flirtez la bar.

Amanda şi cu mine am fost prieteni timp de un an înainte de a fi cu tatăl ei, aşa că am avut un sentiment de vinovăţie şi m-am simţit prost la început. Dar cu timpul am trecut peste asta. Ştie că voi fi mereu acolo pentru ea în viaţa şi problemele ei. La început, părinţii mei erau îngrijoraţi, mama mea a fost supărată că tatăl Amandei este iubitul meu, dar ei ştiu că întotdeauna am fost atrasă de bărbaţii în vârstă”, s-a destăinuit tânăra.