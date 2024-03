Imagine de pus în ramă, pe Bulevardul Primăverii, într-o zonă de fițe a capitalei. Protagoniștii? Toți ce patru membri ai familiei Măruță: Andra, Cătălin David și mezina Eva…Vedetele și-au făcut timp pentru a fi în formulă completă și au luat masa în oraș, la Osho, un restaurant cu specific american. CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate, momentul de tandrețe dintre cei doi soți, și nu numai…

Ea are un program infernal: concerte, filmări și nu numai. El își dedică o mare parte a timpului emisiunii pe care o prezintă la Pro TV. Într-o zi de week-end însă, Andra și Cătălin Măruță și-au făcut timp să fie în formulă completă, alături de David și Eva, cei doi copii pe care-i au. Pentru o masă în… familie.

Îmbrăcați lejer, și asortați, ea în negru, la fel ca și fiica sa, el într-o nuanță de albastru deschis, precum fiul lui, cei patru au poposit la Osho, un restaurant de fițe de pe Bulevardul Primăverii, cu specific american.

În peisaj mai apar și două prietene de familie, care le-au ținut companie.

Citește și: ANDRA MĂRUȚĂ, PRIMA REACȚIE DUPĂ CE A FOST ASEMĂNATĂ CU GABRIELA CRISTEA: „SUNT O GRĂSUȚĂ FRUMOASĂ!”

Andra și Cătălin Măruță, sărut pasional în văzul lumii

Andra nu are niciun complex că a plus câteva kilograme în plus. Și nici lui Măruță pare să nu îi pese. Pentru că o soarbe din priviri cu aceeași tandrețe ca a unui tânăr îndrăgostit. În aceeași postură, de veșnic amorezat apare și la ieșirea din restaurant. După ce membrii familiei și-au satisfăcut poftele culinare, la plecare, Cătălin își sărută, pasional, soția, în public, sub privirile copiilor.

Dragostea plutește în aer la fel ca la început, iar în familia Măruță domnește armonia și voia bună…

Mașină nouă pentru toată familia

După sărutul pasional surprins de paparazzi CANCAN.RO, toți patru, Andra cu fiul său David de mână, care la doar 11 ani și-a depășit mama cu ceva centimetri în înălțime, Măruță împreună cu mezina, Eva, s-au îndreptat spre mașina cea nouă care-i aștepta în parcare. Un Merceds G class încăpător, pentru o familie numeroasă ca al lor. De consemnat și că prețul pentru un astfel de autoturism nou depășește 130.000 de euro!

Vezi și: CE RELAȚIE AU ACUM DANI OȚIL ȘI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ, DUPĂ CE PREZENTATORUL DE LA PRO TV L-A BÂRFIT CU ANDRA

Andra și Cătălin Măruță, împreună de 16 ani

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai solide cupluri autohtone. Sunt împreună de 16 ani și și-au unit destinele în a nul 2008. Au doi copii, David, în vârstă de 11 ani și Eva, 8 ani. Mezina familiei a devenit deja vedetă. A cântat alături de mama sa și a bifat deja primul său film, difuzat în cinematografe!

De fiecare dată când a avut ocazia, artista a mărturisit că ar trece peste multe obstacole în căsnicia cu prezentatorul TV, deoarece îl iubește cu adevărat. I-ar putea ierta chiar și o infidelitate, deși până în acest moment nu a fost cazul!