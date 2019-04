S-a sinucis după ce a fost violată de doi indivizi! Biletul de adio este răvășitor

Cassidy Trevan a fost violate de doi tineri, pe când avea 15 ani! Ulterior, ea s-a sinucis, iar la patru ani după ce și-a luat zilele, mama ei a publicat scrisoarea de adio a tinerei.

Linda Trevan a povestit că, de la moartea adolescentei, nu s-a mai atins de camera adolescentei, aducându-i astfel un ultim omagiu fiicei sale, scrie Mirror.co.uk, citat de stirileprotv.ro.

Biletul de adio al adolescentei violate în anul 2015 a fost găsit de mama sa când își strângea lucrurile pentru a se muta din casă. În bilet, Cassidy a descris chinurile suferite, după ce a fost violată de doi tineri, în Springvale South, o suburbie australiană.

Jignită după viol!

În scrisoare, adolescenta a dezvăluit că „toată școala a auzit tot felul de povești, până și profesorii știau. Oameni pe care nu-i cunosc mă jigneau pe Facebook. Am schimbat școli, m-am mutat din oraș, dar umilirile au continuat. Am fost violată. Chiar și după un an și jumătate am coșmaruri”.