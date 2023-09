S-a terminat tot pentru Andreea Raicu, iar fosta vedetă de televiziune a dezvăluit cum a trecut peste cel mai greu moment din viața sa

Andreea Raicu este fără doar și poate una dintre cele mai cunoscute persoane publice din România. S-a bucurat mulți ani de o carieră de succes în lumea televiziunii, însă la un moment dat a decis să se retragă spre surprinderea tuturor celor care o urmăreau. A făcut acest pas deși era celebră și părea că nimic nu o poate opri să continue cu ceea ce face. Adevărul din sufletul ei era însă altul. În cadrul unui interviu recent, vedeta a povestit un episod care a marcat-o profund, dar din care a învățat una dintre cele mai importante lecții din viața ei.

Andreea Raicu a debutat în lumina reflectoarelor ca model, a câștigat câteva concursuri importante, apoi și-a croit destul de ușor un drum în lumea televiziunii. S-a făcut remarcată în câteva proiecte de mare succes, avea tot ce își poate dori, dar cu toate acestea nu era fericită.

În cadrul podcastului realizat de Mihai Morar, vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre dramele care i-au marcat viața. Copilăria ei a fost una lipsită de griji, acasă totul era bine, însă lipsa iubirii părinților ei i-a lăsat în suflet urme adânci. Nu a reușit să își dea seama ce se întâmplă, iar cu trecerea timpului Andreea Raicu s-a transformat într-o adolescentă nesigură, nu credea în forțele proprii și mereu avea nevoie de confirmări.

Andreea Raicu: „Eram la pământ”

Un alt episod tulburător prin care a trecut a avut loc în urmă cu doi ani. Andreea Raicu a pierdut atunci tot. Dar în primul rând sănătatea. Acela a fost momentul în care și-a dat seama că trebuie să găsească răspunsuri și să încerce să rezolve situația în care se afla.

CITEȘTE ȘI: FANII AU CREZUT CĂ NU VĂD BINE! CUM ARATĂ ANDREEA RAICU ÎN COSTUM DE BAIE, LA 46 DE ANI

Abia în momentul în care a început să se descopere, să învețe din lecțiile pe care viața i le-a dat a reușit să își găsească liniștea.

„Acum doi ani și ceva am trăit un episod foarte dur în viață în care am pierdut totul. Business, sănătate, bani, tot ce poate pierde un om, pentru că atunci când ai sănătate zici „Ok, le fac de la capăt”. Dar când nu ai nici sănătate ce faci? Și acela a fost momentul în care am spus „Ok, e clar că nu mai pot să merg înainte, trebuie să merg în stânga sau în dreapta că înainte s-a închis zidul și trebuie să găsesc soluții”. În momentul în care eram atât de la pământ, mi-era greu și în același timp mă gândeam cum am ajuns aici, ce trebuie să învăț și știu sigur că din asta o să iasă ceva extraordinar. Tot ceea ce primim în viață are două părți: o parte bună și o parte care ne chinuie. Experiențele ni se dau ca să învățăm ceva și dacă atunci când ești în ea, ai capacitatea să te dai puțin în spate și să te uiți ca un observator în momentele în care nu te doare, pentru că e normal să stai acolo cu durerea, poți să ieși din ea pentru că vezi luminița de la capătul tunelului”, a povestit Andreea Raicu în podcastul Fain și Simplu.