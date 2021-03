S-au aflat noi detalii în cazul sinuciderii fostei iubite a lui Jerome Boateng. Ce contract umilitor a fost obligată să semneze de fotbalistul german

Subiectul sinuciderii fostei iubitei a fotbalistului Jerome Boateng, Kasia Lenhardt, este departe de a se sfârși. Tânăra de 25 de ani a fost găsit fără suflare, chiar în ziua în care fiul ei împlinea 6 ani.

Tânăra a murit, în apartamentul său din Berlin, la o săptămână după ce relația cu fotbalistul lui Bayern Munchen se terminase, cu scandaluri și acuze.

Presa din Germania scrie că modelul polonez semnase un contract de confidențialitate cu jucătorul, pe 25 ianuarie, prin care se angaja la ”tăcere”.

Citește și: Sinuciderea fostei iubite a lui Boateng scoate la iveală amănunte teribile: „Unii fotbaliști se joacă cu viața fetelor”

Concret, Kasia era obligată să nu divulge absolut nimic (nici mesaje, nici fotografii) din relația ei cu Boateng.

Mai mult, ea se angajase, prin semnătură, chiar să plătească amenzi pentru fiecare caz de încălcare a contractului, potrivit jurnaliștilor de la Bild.

„Poți înnebuni în felul ăsta”

Un asemenea contract este considerat unul ”imoral” de avocați, însă este valabil, cel puțin până la o decizie a unui tribunal.

Soția jucătorului Mats Hummels, de la Borussia Dortmund, de profesie prezentatoare TV, a vorbit despre acest gen de contract ca o ”încetare a exprimării opiniilor”. ”Poți înnebuni în felul ăsta”, a mai zis ea, potrivit Digisport.

A lăsat un mesaj de adio

Cu puțin timp înainte să moară, Kasia a postat un ultim mesaj pe contul ei de Instagram, urmărit de 236 de mii de oameni. „Acum este unde tragi linie. De ajuns!”.

Totodată, Cathy Hummels a detaliat și presiunea mare exercitată asupra partenerelor fotbaliștilor celebri.

„Sunt o persoană publică și în trecut am experimentat acest fenomen, pentru că soțul meu e un fotbalist celebru. Am avut depresie severă, ajunsesem la capătul puterilor. Când am aflat de moartea Kasiei, m-a cuprins o mare tristețe.

Mă gândesc cât de disperată era din cauza ‘furtunii’ aruncate asupra ei pe rețelele de socializare. Mi-a rupt sufletul. Societatea și media trebuie să se trezească. Nimeni n-a fost interesat de versiunea ei a relației”, a declarat Cathy Hummels, citată de Corriere della Sera.

Nu rata: Șocant! Fosta iubită a lui Jerome Boateng, descoperită moartă, la doar o săptămână după despărțire