S-au reglat conturile! Vasilică Corduneanu și-a cerut scuze de la interlopul Constantin Vandam pentru că l-a înjurat. „De nervi am zis și eu”

Se pare că s-au reglat conturile între clanurile Corduneanu din Iași și Barcsa din Reghin. După mai multe amenințări în mediul online și promisiuni de răzbunare, protagoniștii scandalului au revenit la sentimente mai bune.

Toată disputa a pornit după ce Vasile Corduneanu a avut o reacție la un live făcut de celebrul interop Vandam. Injuriile aduse de acesta au stârnit nemulțumirea membrilor unui clan din Reghin, cămătarii Barcsa. Aceștia au avut la rândul lor o reacție violentă față de Corduneni și un întreg război era pe cale să pornească.

Se pare că lucrurile s-au calmat acum, iar primul pas către pace a fost făcut chiar de cel care a pornit întreg războiul. Vasile Corduneanu a publicat în mediul online un clip în care își cere scuze pentru injuriile aduse și spune că s-a lăsat pradă nervilor.(CITEȘTE ȘI: UN CLAN ARDELEAN DECLARĂ „RĂZBOI” FRAȚILOR CORDUNEANU. „AI LA DISPOZIȚIE 24 DE ORE”)

Vasilica Corduneanu și-a cerut scuze

„Salut băieți, salut România! Vreau să fac și eu un anunț, pentru că așa e frumos, suntem în post și nu e frumos ce am făcut că am înjurat de morți, s-a înțeles foarte urât. Vreau să îmi cer scuze față de toți morții de care am înjurat, pentru că și eu la rândul meu am fost înjurat de morți și de nervi am înjurat și eu.

În al doilea rând, vreau să îmi cer scuze față de Ulise că l-am înjurat urât foarte urât. Îmi cer scuze față de tatăl lor, zic de Ulise, știți voi cine…Să fie pace, să o lăsam așa cum este, că până la urmă au fost înjurături, nu au fost bătăi, tăieturi, nu au fost împușcături, ne-am certat verbal, nu a fost altceva. Nu ne-am bătut, nu ne-au bătut niciodată, au fost doar înjurături verbal…”, a spus Vasile Corduneanu.