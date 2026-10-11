S-au săturat să-și trăiască viața prin telefon! Generația Z conduce valul de „deconectare” și își recuperează timpul fără ecrane

Telefonul mobil a devenit aproape imposibil de separat de viața de zi cu zi, însă tot mai mulți tineri încearcă să se rupă intenționat de ecrane, cel puțin pentru anumite perioade ale zilei. Potrivit revistei VICE, un sondaj realizat pe 2.000 de americani arată că aproximativ jumătate dintre respondenți își rezervă în mod deliberat timp fără ecrane, iar generația Z conduce această tendință.

Cei care aleg să se deconecteze spun că se simt mai productivi, mai prezenți în propria viață și mai puțin izolați de lumea din jur.

Aproximativ jumătate dintre americani își iau pauze de la ecrane

Sondajul realizat de organizația de cercetare Talker Research pe un eșantion de 2.000 de americani sugerează că deconectarea digitală intenționată începe să devină un obicei pentru o parte importantă a populației.

Aproximativ jumătate dintre participanți au declarat că își rezervă în mod deliberat perioade în care nu folosesc ecrane. Cei mai mulți consideră că decizia le aduce beneficii: se simt mai productivi și mai prezenți și au mai puțin senzația că întreaga lor viață se desfășoară prin intermediul telefonului.

Datele prezentate de VICE indică, de asemenea, că aproximativ 70% din timpul petrecut online îi lasă pe oameni cu sentimente de singurătate și deconectare, un rezultat paradoxal pentru tehnologia care ar fi trebuit tocmai să faciliteze legăturile dintre oameni.

Generația Z conduce „revolta” împotriva ecranelor

Cei mai hotărâți să își limiteze timpul petrecut în mediul digital sunt reprezentanții generației Z.

Potrivit sondajului, 63% dintre membrii generației Z spun că se deconectează intenționat de la dispozitive, cel mai mare procent dintre toate generațiile analizate. Pe locurile următoare se află milenialii, generația X și baby boomers.

Tendința apare pe fondul unei nemulțumiri tot mai mari legate de efectele timpului petrecut în fața ecranelor. Datele sondajului descriu o combinație de stări pe care mulți utilizatori le asociază cu o viață dominată de telefon și internet: senzația de copleșire, anxietate, iritabilitate inclusiv în relațiile cu persoanele apropiate și o nemulțumire persistentă.

Tot mai mulți tineri își programează zilnic perioade fără telefon

În loc să încerce să renunțe complet la tehnologie, mulți tineri aleg o variantă mai realistă: stabilesc limite clare și anumite intervale ale zilei în care nu mai folosesc dispozitivele.

Mai mult de jumătate dintre reprezentanții generației Z și dintre milenialii intervievați spun că își programează zilnic perioade offline, tocmai pentru a se desprinde de expunerea aproape permanentă la ecrane.

Nu este vorba, așadar, despre abandonarea internetului sau a smartphone-ului, ci despre recuperarea unor momente din timpul zilei în care atenția nu mai este permanent atrasă de notificări, aplicații, rețele sociale și alte forme de conținut digital.

Cărțile, caietele și jocurile de societate revin în viața tinerilor

Interesant este și modul în care oamenii aleg să folosească timpul câștigat după ce lasă telefonul deoparte.

Potrivit datelor citate de VICE, aceștia se întorc către activități și obiecte pe care smartphone-ul le-a înlocuit treptat în ultimele decenii. Scriu în caiete, citesc cărți tipărite, folosesc calendare din hârtie și joacă jocuri de societate.

Unii cumpără chiar și ceasuri deșteptătoare clasice, astfel încât să nu mai fie nevoiți să țină telefonul în dormitor și să îl folosească drept alarmă.

La prima vedere, fenomenul ar putea părea doar o formă de nostalgie pentru perioada de dinaintea smartphone-urilor. Însă publicația arată că există cercetări potrivit cărora interacțiunea cu obiectele fizice, tactile, poate genera mai puțin stres decât utilizarea echivalentelor lor digitale.

Deconectarea digitală devine o alegere conștientă

Datele nu demonstrează că simpla renunțare la telefon îi face automat pe oameni mai fericiți și nici nu stabilesc o relație de cauzalitate între reducerea timpului petrecut în fața ecranelor și starea psihică. Este vorba despre un sondaj bazat în mare parte pe modul în care respondenții își descriu propriile experiențe.

Totuși, rezultatele arată o schimbare interesantă de comportament. O parte dintre cei care au crescut într-o lume dominată de internet și smartphone-uri nu încearcă să elimine tehnologia din viața lor, ci să îi stabilească limite.

Iar generația Z pare să fie în fruntea acestei schimbări: 63% dintre tinerii din această categorie spun că aleg în mod intenționat să se deconecteze, în timp ce tot mai mulți își rezervă zilnic momente în care telefonul este lăsat deoparte.

În locul ecranului apar din nou cărțile, caietele, jocurile, conversațiile și activitățile offline, o schimbare care sugerează că, după ani în care tehnologia a promis să îi țină permanent conectați, o parte dintre tineri descoperă că uneori tocmai deconectarea îi poate face să se simtă mai conectați la propria viață.

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