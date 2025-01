Să vezi și să nu crezi! Câți lei a dat o femeie pe un deodorant, la finalul lui 2024

În ultima perioadă, prețurile au crescut considerabil, mai ales că unii comercianți au profitat de febra cumpărăturilor de sărbători. O femeie a rămas surprinsă atunci când a văzut cât a ajuns să coste un deodorant, la finalul lui 2024. Aceasta a povestit că a ajuns să meargă cu teamă la supermarket. Ulterior, mai multe persoane i-au oferit sfaturi pentru a face economii.

Recent, o româncă a povestit, în mediul online, că a cheltuit 738 de lei într-o oră petrecută la supermarket, iar acum a ajuns să îi fie teamă să mai meargă la cumpărături din cauza prețurilor mari. Femeia a rămas uimită când a observat că un simplu deodorant a ajuns să coste 26 de lei.

Postarea făcută de româncă a generat sute de comentarii. Oamenii au aprobat-o, iar mulți au susținut că se află în aceeași situație. Un utilizator a mărturisit că a remarcat și el creșterea exagerată a prețurilor din magazine la finalul anului 2024. Acesta a dat exemplu cacao, susținând că s-a scumpit cu 3 lei în doar o lună.

De asemenea, câțiva internauți au dezvăluit soluțiile pe care le-au găsit pentru a economisi bani. Mai exact, un bărbat a povestit că a început să comande online pentru că prețurile sunt mult mai mici. Mai mult decât atât, i-a sfătuit pe români să urmărească ofertele existente pe internet.

În timp ce unii oameni își comandă produsele de care au nevoie online, alții preferă să le cumpere din străinătate. O femeie a mărturisit că de fiecare dată când merge în vacanță peste hotare achiziționează și cele necesare pentru casă.

„Când merg în vacanță, îmi fac și cumpărăturile pentru casă. De exemplu, când am fost în Coreea de Sud, am luat șase paste de dinți cu vreo 50 de lei. O valiză cumpărată acolo, plus taxa la avion, plus ce am luat pentru casă și tot am ieșit mai ieftin decât dacă luam de la noi”, a povestit o altă româncă.